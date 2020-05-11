Эксперт: Зарубежные СМИ открыто смеются над Лукашенко 11 11.05.2020, 16:43

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Для политика это самое страшное.

Лукашенко стоит задуматься над тем, как работает его окружение, считает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич, пишет «Салiдарнасць»:

— Cложно поверить, что перед тем, как Лукашенко делает свои заявления, ему не дают каких-то экономических или технических справок, — отмечает Виктория Василевич в интервью на Примусе. — А если он их получает, то, значит, его вводят в заблуждение.

При этом, занимаясь подобным «очковтирательством» и выпрашивая деньги на очередной проект, чиновники, как правило, не называют сроки окупаемости проектов. А потом все удивляются: а где деньги?

— А деньги в Березовке, на стеклозаводе Неман, — отмечает Виктория Василевич.

Причем такие «подставы» происходят в абсолютно разных сферах.

Лукашенко следовало бы задуматься, что происходит. По крайней мере, обратить внимание на зарубежные средства массовой информации, которые открыто смеются над ним. Это же самое страшное для политика, когда над ним смеются, — отмечает эксперт.