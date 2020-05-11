Путин: Единые выходные дни в России с 12 мая заканчиваются 1 11.05.2020, 17:17

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Фото: ТАСС

Для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется.

С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но решение о продлении ограничений на работу остается за властями регионов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом, сообщает BBC.

По словам Путина, с 12 мая нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйтво и промышленность. Региональные власти в зависимости от конкретной ситуации смогут смягчать или ужесточать ограничения, а губернаторы сохранят право приостанавливать работу предприятий, не соблюдающих санитарные требования.

Путин отметил, что режим нерабочих дней продлился в общей сложности шесть недель. По его словам, эти экстраординарные меры дали возможность лучше подготовиться к борьбе с последствиями коронавируса во всех регионах страны. По мнению президента, теперь, когда риска перегрузки медицинской системы уже нет, режим нерабочих дней можно отменить.

Путин также пообещал к середине мая фактически удвоить количество тестов на коронавирус и довести его до 300 тысяч в сутки - по его словам, в совокупности с остальными принятыми мерами это дает возможность перейти к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Тем не менее он отметил, что быстрым выход из этого режима не будет.

Российский президент подчеркнул, что для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется. Он добавил, что понимает, как тяжело им сидеть дома, но отметил, что считает это вопросом их жизни.