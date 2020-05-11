У журналиста Дмитрия Лупача после суда случился гипертонический криз 1 11.05.2020, 20:11

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Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Он в реанимации.

Дмитрий Тарасевич, судья Глубокского районного суда, приговорил Дмитрия Лупача, журналиста из Глубокого, к 10 суткам лишения свободы и 45 базовым штрафа.

После перерыва в суде адвокат пришел к Дмитрию. Он нашел много ошибок в делах и попросил судью отправить их на доработку, но судья был непреклонен и вынес свой вердикт, передает БАЖ.

После судебного заседания милиционеры ждали Дмитрия Лупача возле здания суда на машине. У них уже было сертифицированное судебное решение, хотя сам Дмитрий еще не получил его.

фото с сайта: baj.by

Журналисту стало плохо в здании суда, его жена измерила кровяное давление - оно было высоким, затем она вызвала скорую помощь. Фельдшер подтвердил, что у Дмитрия был гипертонический криз. Журналист был доставлен в Глубокую районную больницу. Скорую помощь сопровождала милицейская машина.

фото с сайта: baj.by

По словам жены Дмитрия Лупача, после прибытия в больницу его доставили в реанимацию.