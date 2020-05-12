Белорусские больницы сотнями закупают мешки для умерших от COVID-19 9 12.05.2020, 7:53

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Иллюстрационное фото svaboda.org

Эксклюзивная информация от независимого журналиста.

Пока Министерство здравоохранения успокаивает граждан «стабильными цифрами» смертности от COVID-19, больницы и даже поликлиники сотнями приобретают мешки для трупов. Эксклюзивная информацию озвучил гость телеканала «Белсат».

Журналист, редактор белорусской службы InformNapalm Денис Ивашин работает над моделью, благодаря которой можно прогнозировать распространение коронавирусной инфекции в Беларуси, с конца марта. Если опираться на официальную статистику, то на удивление, ситуация в нашей стране якобы разворачивается, как у соседей, где введен карантин. При этом медицинские учреждения объявляют тендеры на приобретение сотен патологоанатомических мехов. Обычно в них хоронят людей, умерших от опасных инфекционных болезней.

«Есть инструкция Министерства здравоохранения, согласно которой всех умерших, инфицированных коронавирусом, помещают в эти мешки, и только затем тело в мешке кладут в гроб. И только таким образом хоронят, – рассказал Денис Ивашин. – Так вот, Лидская центральная больница еще третьего апреля на сайте госзакупок поместила тендер на приобретение, как вы думаете какого количества мешков? Я назову эту цифру: 600 штук».

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