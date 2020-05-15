Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97» 15.05.2020, 12:31

Фото: Reuters

Белорусские власти пытаются скрыть информацию о количестве умерших от коронавируса.

Уважаемые друзья!

Власти в панике пытаются любыми путями скрыть информацию о массовом заражении и гибели людей. По нашим данным, в Беларуси заражены вирусом несколько сотен тысяч человек и около 7 тысяч умерло. Политический банкрот Лукашенко понимает, что люди ему этого не простят.

Выполняя преступные приказы струсившего диктатора, белорусские интернет-провайдеры и мобильные операторы, начиная с сегодняшнего дня не только блокируют доступ к порталу Charter97.org и «зеркалам» сайта, но и ограничили доступ к ряду анонимайзеров и VPN-сервисов, помогающих обходить блокировку. В частности, читатели нашего сайта сообщают о том, что в Беларуси сайт «Хартия-97» не открывается через программное приложение Intra.

Но усилия цензоров и их добровольных помощников тщетны. Наш сайт по-прежнему остается одним из лидеров белорусского интернета. В апреле, по данным Google Analytics, сайт Charter97.org насчитывал более 3 миллионов уникальных посетителей и около 63 миллионов просмотров новостей.

В самое ближайшее время мы ознакомим вас, дорогие читатели, с новыми возможностями получать правдивую независимую информацию от «Хартии-97».

Мы уже информировали вас об эффективном способе обхода блокировки, связанном с использованием новых возможностей поисковой системы Google и ключевыми словами, помогающими вам выйти на нашу ускоренную и облегченную AMP-версию.

Еще раз повторяем инструкцию, как читать облегченную версию сайта с помощью обычного и звукового поиска Google.

На своем смартфоне в адресной строке браузера или в поисковом окне Google вы можете вписать слова, сочетания слов или комбинацию символов, которые помогут вам легко обойти блокировку и выйти на облегченную и высокоскоростную версию нашего сайта (AMP-версию).

Приводим некоторые примеры: хартия гугл, хартия коронавирус, хартия 97 карантин, charter97 хартия, хартия news, хартия наталья радина, радина 97, хартия витебск (гомель, могилев, бобруйск и т. д.), хартия оппозиция, статкевич хартия, санников хартия, лукашенко преступник, charter97 go, charter97 da, charter97 amp, хартыя па беларуску, хартыя на беларускай мове, вкл хартыя, хартия правду не спрячешь.

Или даже те слова, которые помогали легендарному Али-Бабе попасть в пещеру с сокровищами: сим сим хартия 97. Важны не только слова — главное понять принцип поиска. Каждый может придумать и использовать свой «пароль» для выхода на сайт Charter97.org.

Среди ссылок, которые выдаст поисковик, найдите любую, которая ведет на Charter97.org и Charter97.link и возле которой стоит значок в виде молнии.

При нажатии на ссылку с молнией у вас откроется наш сайт и вы сможете читать любую новость. При нажатии на логотип у вас откроется заглавная страница сайта. Это облегченная версия сайта, на которой недоступны комментарии и некоторые рубрики, но зато скорость работы сайта просто фантастическая. Вы всегда сможете читать наши новости и быть в курсе событий.

Те же или другие слова вы можете использовать для обхода блокировки и выхода на наш сайт через звуковой поиск, нажав значок микрофона в адресной строке браузера и произнеся ключевые слова (звуковой поиск можно подключить через настройки телефона).

Поисковик Google делает обход блокировки сайта «Хартия-97» увлекательным и творческим делом. Напоминаем, что речь идет исключительно о смартфонах.

Просим вас передать информацию об этом способе читать «Хартию-97» вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста.

Будем вместе и Беларусь станет свободной!

P.S. Настоятельно просим поделиться этим скриншотом со своими родными и друзьями, чтобы они всегда могли получать правдивую информацию.