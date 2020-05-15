Группа литовских парламентариев: Коронавирус в Беларуси распространяется бесконтрольно 15.05.2020, 16:24

ФОТО: MINSKNEWS.BY

Литовские депутаты заявили, что не могут молчать о неуправляемой эпидемии в Беларуси.

Члены группы литовского парламента «За демократическую Беларусь» осудили массовые репрессии против гражданского общества и оппозиционных политиков в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«В последние дни режим задержал более 120 блогеров, активистов-экологов и представителей оппозиции. Некоторые задержанные устраивали мирные акции протеста против действий режима Александра Лукашенко, который несмотря на эпидемию коронавируса устроил парад Победы в Минске», — пояснил председатель литовской парламентской группы «За демократическую Беларусь» Лауринас Кащюнас. Он добавил, что коронавирус в Беларуси распространяется бесконтрольно, и это представляет угрозу для Литвы.

В заявлении группы литовского парламента отмечается, что белорусские силовики арестовывают блогеров и экологических активистов, которые поднимают вопросы о местных экологических проблемах.

«Литва не может молчать, когда диктаторский режим в соседнем государстве преследует своих граждан только потому, что они на законных основаниях осуществляют свое право на свободу слова и собраний, а также другие гражданские или политические права. Так же мы не можем молчать о неуправляемой эпидемии, которая является прямой угрозой нашей национальной безопасности», — добавил Кащюнас.

Литовский политик отметил, что в Беларуси уже есть «памятник пассивной дипломатии» — Островецкая АЭС.

«Необходимо не только не молчать, но и связать финансовую поддержку Евросоюза, на которую претендует Лукашенко, с требованиями принять меры в связи с пандемией и Островецкой АЭС», — заявил глава группы литовского парламента «За демократическую Беларусь».