ВОЗ: Эпицентр пандемии сейчас находится на востоке Европы в Беларуси, РФ, Украине и Казахстане 15.05.2020, 19:23

Новый скачок заболеваемости коронавирусом на европейском континенте может произойти уже этой осенью.

Об этом Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, пояснил The Daily Telegraph (перевод — kp.by).

Причем представитель ВОЗ предупредил, что вторая волна может быть более смертоносной из-за того, что вероятно совпадет со вспышками других инфекций – с сезонным гриппом или корью.

– Европейские страны должны подготовиться встретить вторую волну COVID-19. Уже вынесены строгие предупреждения для стран, так как сейчас время для подготовки и это время нужно использовать с умом – укрепить систему здравоохранения, нарастить потенциал в больницах, усилить оснащенность первичной и интенсивной терапий, – порекомендовал директор регионального бюро ВОЗ.

При этом, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Европе, в целом пандемия совсем не подходит к концу.

– Эпицентр европейской вспышки COVID-19 в настоящее время находится на востоке, причем количество случаев заболевания растет в России, Украине, Беларуси и Казахстане, – предупредил Клюге.

Говоря, о предполагаемой второй волне заболеваемости коронавирусом, чиновник ВОЗ выразил обеспокоенность, напомнив, что по статистике организации: «Два года назад (Прим.: В 2018 году) насчитывалось 500 000 детей, у которых не было первой прививки от кори». И добавил, что надеется, что пандемия показала, что здоровье должно быть на вершине политической повестки дня.

– Мы всегда думали, что здоровье является движущей силой экономического процветания, но все оказалось серьезней – там, где нет здоровья, нет экономики. Это урок, который нельзя забыть, – резюмировал представитель ВОЗ.