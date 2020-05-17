Денис Ивашин: Более 3 000 белорусских медиков уже заражены коронавирусом 11 17.05.2020, 8:05

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Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси, как в Бергамо: не хватает врачей и мест для лечения больных COVID-19.

Редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества Informnapalm, независимый журналист из Гродно Денис Ивашин опубликовал информацию о распространении COVID-19 в Беларуси, которая резко контрастирует с официальными заявлениями Минздрава.

Журналист рассказал о приобретении больницами и поликлиниками Беларуси мешков для умерших в огромных количествах.

Сайт Charter97.org поговорил с Денисом Ивашиным о том, что ему еще стало известно о реальных масштабах эпидемии в Беларуси.

- Как сейчас выглядит ситуация с коронавирусом в вашем родном Гродно?

- Самый главный очаг инфекции в городе на сегодняшний день - это «Гродно Азот». По официальной информации, там инфицирован 21 человек. Но мы понимаем, что эта информация не заслуживает доверия. По моим данным, на предприятии работает около 7 000 человек и с начала эпидемии число заболевших должно быть намного большим. Параллельно ведется подсчет по количеству заболевших пневмонией: их даже по официальным данным очень много. Поэтому я считаю, что сегодня на «Гродно Азот» коронавирусом болеет, как минимум, несколько сотен человек. И еще больше - контактов первого и второго уровней.

По моей информации, также есть очень много инфицированных коронавирусом в учебных заведениях Гродно. Прежде всего это - Аграрный университет, Государственный университет им. Янки Купалы. Много инфицированных и в средне-специальных учреждениях и школах.

Интересно, что в Аграрном университете до вчерашнего дня вообще не применялась система дистанционного обучения. Все происходило в обычном режиме, как будто нет никакой эпидемии и смертей вокруг.

Коронавирус поразил и чиновников из государственных учреждений Гродно. Например, в Областной инспекции министерства по налогам и сборам тоже есть инфицированные – это на сто процентов проверенная информация. В налоговой инспекции Ленинского района - та же картина. В Гродненском горисполкоме и облисполкоме возникли свои очаги коронавируса.

К нам, независимым журналистам, часто обращаются люди, которые на условиях анонимности или даже называя себя, рассказывают о том, что накипело. Поэтому я точно могу сказать: по всей Беларуси сейчас - огромное количество заражений коронавирусом.

По моим данным, на сегодняшний день одних только медиков заболело более 3 000 человек. Что касается общего количества инфицированных, то здесь можно говорить только о приблизительных цифрах. Реальное количество может оказаться намного больше, чем даже альтернативные подсчеты.

- Вы опубликовали данные о том, что больницы сотнями закупают мешки для умерших пациентов. Всего в таблице госзакупок фигурирует 4 510 мешков для выноса тел покойников. О чем это может говорить?

- Данные, которые я привел, основываются на социологической информации, полученной на сайте госзакупок. Я считаю, что они могут свидетельствовать о реальном масштабе смертности в стране от эпидемии коронавируса.

Известно, что эти пакеты раньше включались в планы закупок больниц - по 20-30 штук в год. Но тут внезапно мы видим неимоверные числа - по 300-400 мешков за апрель-май этого года. Лидская центральная больница, например, заказала 600 штук.

Еще больше настораживает то, что мешки для умерших в огромном количестве заказывают не только больницы, где лежат коронавирусные пациенты, но и обычные поликлиники. Например, Барановичская поликлиника покупает 120 мешков. А ведь это не областная больница, а всего лишь районное медучреждение, в котором есть только небольшой дневной стационар на 70 коек!

Меня это сразу насторожило: а не пытаются власти они таким образом (мы же знаем ситуацию в Барановичах, там все больницы переполнены) просто скрыть информацию о смертях. Если бы это больница покупала, то понятно, а тут - поликлиника!

Это может означать, что количество смертей от коронавируса от нас скрывают более изощренно, чем ожидалось.

После анализа данных о количестве закупленных больницами и поликлиниками мешков для выноса тел умерших я подал во все, связанные с этой проблемой, инстанции свои официальные журналистские запросы. Но я так и не дождался никаких ответов.

- Каким вы видите дальнейшее развитие ситуации с эпидемией в Беларуси?

- Мероприятия властей - «парад смерти» 9 мая и так называемые «выборы» - повлияют на рост заболеваемости и смертности самым непосредственным образом.

Мы уже видели подобное: на Пасху верующие шли в храмы, а через 7-10 дней наблюдалась существенная вспышка эпидемии. Сейчас, после парада, произойдет то же самое - а то и хуже.

Потому что 9 мая власти сконцентрировали тысячи людей в одном месте. По моей информации, там участвовали не только минчане, но и люди изо всех уголков Беларуси. Я лично знаю людей из Гродно, которые в этом участвовали. Участники парада сейчас разнесут заразу по всей стране. В 20-х числах мая начнется новая волна заболеваний коронавирусом.

- Справится ли с этим белорусская медицина?

- Я рассчитал, что максимальный пик использования возможностей медицинской системы Беларуси был задействован с 8 по 15 мая. То есть, уже абсолютно все ресурсы исчерпаны.

По моим данным, из того больничного фонда, который власти определили в 20 тысяч койко-мест, уже практически ничего не осталось. Для госпитализации уже начинают применять разные пансионаты, санатории, пионерские лагеря. Людей не долечивают и направляют в эти учреждения.

Что будет дальше, можно рассчитать по законам эпидемиологии, потому что без карантина все будет развиваться скачкообразно, без всякого контроля. Если учитывать даже необорудованные места, то предельный максимум коечного фонда в стране – менее 40 тысяч.

Когда я говорил про 20 тысяч, то имел в виду оснащенные места - с подключенным вакуумом, кислородом. Так вот, они на сегодня исчерпаны. Уже сейчас понятно, что будет нехватка аппаратов ИВЛ. Мало кто говорит об этом, но не будет еще и аппаратов диализа, потому что коронавирус сильно бьет по почкам. Это станет огромной проблемой.

К сожалению, понадобится помощь международного сообщества, которое будет вынуждено проводить в центре Европы гуманитарную операцию. Думаю, что необходимость в ней наступит довольно скоро. С каждым днем ситуация с эпидемией и возможностями нашей медицины реагировать на нее становится все хуже.

Самое главное: уже сейчас не хватает медиков и скоро не будет хватать мест, где лечить людей.

Как свидетельство полной катастрофы системы здравоохранения, можно взять пример итальянского Бергамо.

Масштабы трагедии в Беларуси станут очевидными тогда, когда комбинаты коммунально-бытового обслуживания населения не будут справляться с потоком умерших от коронавируса. Их же нужно где-то хоронить. В Минске есть всего один крематорий. Есть инструкция от Минздрава, чтобы люди сжигали тела своих близких в крематории. А он - только один на всю страну.

Мы понимаем, что если сотни и тысячи тел пойдут каждый день, то комбинаты не будут с этим справляться. В нынешнем режиме смертности власти еще могут что-то статистически припрятывать. Когда им негде будет хоронить людей, мы увидим реальную картину эпидемии в Беларуси. Думаю, это будет один из главных маркеров.

- Как от эпидемия спасаетесь лично вы и близкие вам люди?

- Я сам нахожусь на самоизоляции. Сам исполняю карантинные меры, прежде всего, ограничил себя в контактах. Провожу онлайн-конференции с использованием всех современных технологий. Даже в магазин стараюсь выходить всего лишь раз в неделю.

Журналисты и общественные активисты должны подавать пример остальным людям. Как наши политические лидеры, которые призвали всех соблюдать Народный карантин. Насколько я знаю, многие из моих знакомых его соблюдают.

Люди понимают смертельную опасность эпидемии и, несмотря на то, что режим Лукашенко проводит чуть ли не намеренное заражение, пытаются спасать себя сами.

Когда страна столкнулась с чрезвычайной ситуацией, которой не было сто лет (если сравнивать с известной «испанкой»), все увидели, что эта власть некомпетентна, непрофессиональна и неадекватна.