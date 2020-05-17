«Это ад кромешный»: как проходит вспышка COVID-19 на золотом руднике под Красноярском 17.05.2020, 10:27

Фото: ngs24.ru

Главным «лекарством» от вируса там стал парацетамол.

В Красноярском крае очагом коронавируса стала крупнейшая золотодобывающая компания "Полюс". COVID-19 заражены уже более 300 сотрудников предприятия. Большинство из них помещены в карантин прямо на промплощадке – все вместе. Меры по локализации инфекции сотрудники "Полюса" называют "показушничеством". А главным лекарством от вируса там стал парацетамол, сообщает sibreal.org.

"Заснуть от вони и шума невозможно»

9 мая на крупнейшем в Красноярском крае золотодобывающем предприятии АО "Полюс Красноярск" выявили 82 заразившихся COVID-19. К 11 мая число инфицированных на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате увеличилось до 269 человек. 13 мая тестирование подтвердило коронавирус еще у 34 сотрудников "Полюса" на площадке Еруда. Вспышка среди вахтовиков в Северо-Енисейском районе Красноярского края привела к тому, что губернатор региона Александр Усс решил продлить режим самоизоляции во всем крае до 31 мая и обязал всех красноярцев носить маски.

12 мая Усс в видеообращении рассказал о ситуации на предприятии: "Сейчас завершается тестирование всех работающих, а это более шести тысяч человек, и мы прогнозируем, что число тех, кому потребуется медицинская помощь, может достигнуть нескольких сотен. В этой связи в Северо-Енисейском районе установлен особый режим въезда и выезда. На месте развернут мобильный госпиталь на 400 человек, там работает сводный отряд медиков. Готовятся дополнительные места в соседних районах и в Красноярске, куда больных будут доставлять санитарной авиацией".

Несколько сотрудников "Полюс Красноярск" на условиях анонимности рассказали редакции Сибирь.Реалии, как сейчас обстоят дела в импровизированном карантине, который губернатор края называет "мобильным госпиталем". У одного из них, Сергея, никаких симптомов заболевания нет. Сейчас он вместе с восемью десятками других "бессимптомных" вахтовиков заперт в спортивном зале, спешно переоборудованном для размещения зараженных.

Фото: ngs24.ru

– Я уже 15 лет по вахтам мотаюсь, видел всякое и жаловаться не привык. Но в таких условиях, как здесь, жить еще не приходилось, – говорит Сергей. – Нас всех загнали в один спортзал, установили койки в четыре ряда. Расстояние между койками – дай бог протиснуться. Дышать нечем: сами представляете, какие ароматы, когда в одном помещении под 80 мужиков заперли, а мыться негде. Нормально поесть тоже негде – едим на подоконниках. Заснуть от вони и шума невозможно. В туалет очередь. К розеткам очередь. С вахтовой скотинкой никогда особо не церемонились, но это уже перебор. Это не карантин, а ад кромешный.

При этом Сергей оказался далеко не в самых худших условиях. Его "ковид-положительному" коллеге Владимиру повезло еще меньше. Он с 80 инфицированными вахтовиками изолирован в бывшем помещении клуба.

– У нас вообще койки в два яруса стоят. Лежим как сельди в банке, один над другим, рядками, – рассказывает Владимир. – Раньше еще пустые койки были, теперь все заполнены под завязку. А санузел один на всех. Телефон подзарядить, чтобы хотя бы домой позвонить, целая история. Уборку никто не проводит, полы не моют. Вонища стоит. Я понимаю, почему все от нас шарахаются, – заразиться боятся, но ведь и жить в такой грязи невозможно. Здесь и здоровый сляжет, не выдержит.

"В соседних комнатах лежат люди с вирусом"

Денис, еще один сотрудник "Полюс Красноярск", пока не инфицирован COVID-19. Его поместили на карантин из-за того, что вирус выявили у соседа по комнате.

– Меня отправили в общежитие, где сейчас держат коронавирусников, – рассказывает Денис. – Нет, конечно, не в спортзал, где все до единого уже зараженные, а в отдельную комнату. Но в соседних комнатах, рядом по коридору, лежат люди с вирусом. Вот прям рядом с нами. Всех держат в одной куче – и больных, и здоровых. Нас здесь шесть человек в комнате на нескольких квадратах. Условия – жесть. Никто к нам не заходит, грязь копится. Двери открыть, чтоб проветрить, и то нельзя.

Сотрудники "Полюса" надеялись улучшить бытовые условия с помощью СМИ. Так, отправленные вахтовиками фотографии из "карантина" 13 мая опубликовал портал НГС.24. Но добиться результата не удалось.

– Сегодня нас предупредили, что еще раз нажалуемся – и будет только хуже, – говорит Денис. – Снимать нам запретили. Сказали, иначе отберут телефоны, чтобы жаловаться не по чему было. Еще спросили: мы такие разговорчивые, потому что зарплату надоело получать? Нам сейчас насчитывают полную зарплату, а не часть, как на обычном больничном. Так нам прозрачно намекнули, что этот порядок можно и поменять. Но я все равно пару сюжетиков по-тихому на телефон записал и закинул в сеть через знакомого, пусть все видят, что происходит.

После публикаций в местных СМИ в компании "Полюс" признали, что сейчас условия в обсерваторах более чем спартанские. Однако попросили сделать скидку на то, что ни на одном промышленном предприятии не предусмотрено свободных помещений, где можно было бы быстро организовать карантин. Тем более в настолько сжатые сроки. Как заверили корреспондента Сибирь.Реалии, уже в самые ближайшие дни бессимптомных заболевших расселят из общих залов и переполненных комнат. Для этой цели уже готовится несколько общежитий.

Еще больше, чем быт, сотрудникам "Полюса" не нравится качество медицинской помощи, на которую они сейчас могут рассчитывать.

– Нет, врачи есть, приходят регулярно, – признает Сергей. – Температуру меряют часто. Но из таблеток ничего, кроме парацетамола, не дают. Говорят, что других медикаментов от короновируса у них нет. А если что всерьез случится – они сами не знают, что будут делать. Аппаратов ИВЛ я здесь не видел.

Денис также столкнулся с тем, что парацетамол на "Полюсе" оказался основным средством борьбы с коронавирусом:

– Отсчитывают по две таблетки в одни руки. Я начал снимать, как нам этот парацетамол выдают – мне врачи сказали, что если не перестану, вообще ничего не будут давать. Еще один раз закапывали какое-то противовирусное. Какое, я так и не понял. Остальные говорят, арбидол. Так вот: у них было всего 48 флакончиков этого противовирусного на все общежитие. А в общежитии комнат 60.

Смогут ли им помочь, если их состояние ухудшится, инфицированным вахтовикам остается только гадать. Никаких официальных разъяснений они не получают.

– Пока, похоже, единственный способ выбраться – это нагнать температуру. Тогда увезут в нормальную больницу с человеческими условиями. Тех, кто три дня температурит, отправляют в Северо-Енисейск, в цивилизацию. Вот, думаю, может, и мне так поступить. Иначе ведь не выбраться, – размышляет Сергей.

13 мая Федеральный Сибирский научно-клинический центр сообщил, что в больницы Красноярского края госпитализировано 38 сотрудников предприятия "Полюс Красноярск". Для лечения вахтовиков с Олимпиадинского месторождения с подтвержденным COVID-19 переоборудованы три ближайшие районные больницы.

Как сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе "Полюса", у абсолютного большинства заразившихся сотрудников компании болезнь протекает без каких-либо симптомов, в легкой форме. Чтобы исключить опасность для окружающих, сейчас они помещены в изоляцию на промышленной площадке Олимпиадинского ГОК. В карантине инфицированные сотрудники находятся под круглосуточным наблюдением медиков. Если появятся признаки ухудшения состояния, их незамедлительно доставят в больницу вертолетами.

Пресс-служба "Полюса" уверяет, что оснований для беспокойства нет. На Олимпиадинском ГОК сейчас работает 20 врачей и 46 медсестер и фельдшеров, которые вовремя обеспечат квалифицированную медицинскую помощь. Как сообщили редакции Сибирь.Реалии, привлечены квалифицированные специалисты Краевой клинической больницы, Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА, Лесосибирской межрайонной больницы, Енисейской и Северо-Енисейской районных больниц. Они обеспечивают постоянное наблюдение за бессимптомными сотрудниками предприятия. А для лечения пациентов с легкими симптомами сейчас разворачивается дополнительный временный госпиталь.

"Попробуем сбежать – посадят в тюрьму на два года"

Тем не менее 13 мая сразу на нескольких ресурсах было опубликовано следующее объявление: "СРОЧНО!!! НУЖНЫ МЕДИКИ, договор ГПХ, фельдшера от 100 т.р., врачи (терапия минимум) от 150 т.р. на площадку Еруда, если будет медсестра то только высшей категории".

Заложниками ситуации оказались не только зараженные коронавирусом, но и все сотрудники Олимпиадинского ГОК. Их предупредили, что любая попытка покинуть территорию "Полюса" дорого им обойдется.

– Нам дали подписать бумагу с предупреждением, что за это будет, – рассказал еще один сотрудник "Полюса", у которого тест на COVID-19 дал отрицательный результат. – Там говорится, что если мы попробуем сбежать, то заплатим штраф до 700 тысяч рублей. И это еще в лучшем случае, в худшем – посадят в тюрьму на два года.

Собеседник Сибирь.Реалии уверен, что ему, как и всем остальным сотрудникам предприятия, не удастся избежать заражения коронавирусом. Регулярное тестирование, которое сейчас проводится на промплощадке, не спасет.

– Тех, кто сейчас в больницах и на карантине, тоже тестировали, а что толку? Если зараза уже расползлась, перезаразимся все. Это все понимают, и у людей уже нервы сдают. Чтобы мы бунт не подняли, пригнали Росгвардию. Окружили, как в зоне, повсюду патрули. Скоро стрелять на поражение при попытке побега разрешат. А может, уже разрешили.

В компании "Полюс" не отрицают, что на Олимпиадинском ГОК сейчас работают полицейские патрули. Они помогают обеспечить соблюдение мер, необходимых, чтобы локализовать инфекцию. Все эти меры предусмотрены указом губернатора "Красноярского края от 11 мая "О введении дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на части территории муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края". Так, в районе установлен особый режим въезда и выезда, и покинуть территорию предприятия без веских причин действительно нельзя. Это необходимо в том числе и для того, чтобы обеспечить безопасность жителей поселка Еруда, расположенного в непосредственной близости от Олимпиадинского золоторудного месторождения.

Однако жители Еруды, подавляющее большинство которых являются сотрудниками "Полюса", сомневаются, что они в безопасности.

– Дистанции, маски – все эти меры сплошное показушничество, – убеждена Татьяна Р., жительница Еруды. – В магазин сейчас можно зайти только в перчатках. А сколько ты эти перчатки носил, стирал ли их вообще – никого не волнует. Маски раздали только пять дней назад, как раз перед приездом Роспотребнадзора. Со стороны все хорошо выглядит, а внутри капец. И на самом предприятии то же самое. У меня муж рассказывает, что и на производстве никакого разделения нет. Все не только по работе пересекаются, но и моются в общих душевых, питаются в одних столовых. Санитарные нормы элементарные не соблюдаются. Поэтому я уверена, что скоро будем болеть все поголовно. А кто работать не сможет – вместо них новых завезут. Говорят, что уже сейчас потихоньку завозят.

"Ни от кого никакой помощи нет"

Компания "Полюс" заявила, что все новые сотрудники проходят тестирование дважды. Первый раз – перед выездом на работу, второй раз – по прибытии на Олимпиадинский ГОК. Тестирование проходят также работники всех других предприятий, прибывающие на работу в Северо-Енисейский район.

Однако комментаторы в соцсетях опровергают это утверждение. Вот какой историей поделился некто Андрей Петров: "Я 15-го заезжаю на вахту в Северо-Енисейский район. Не в Полюс, но рядом. Звонил сегодня в отдел кадров. Девушка бодрым голосом сказала, что у них все хорошо и все меры безопасности соблюдаются)) На вопрос о том, будем ли мы сидеть в карантине по приезду, ответила, что нет. Сразу на работу) На вопрос о прохождении тестов ответили, что будем проходить в Красноярске и, не дожидаясь результата, нас везут на работу. На вопрос о прохождении тестов у работников, которые сейчас на вахте находятся, ответили, что у нас организация бедная, денег на тесты нет) Вот такой п....ц там творится)".

А пользователь Михаил Котов 13 мая разместил на YouTube видеозапись, из которой следует, что ситуация на Олимпиадинском ГОК еще хуже, чем рассказали собеседники Сибирь.Реалии. Вспышка CОVID-19 в поселке Еруда уже вышла из-под контроля. "И ни от кого никакой помощи нет, люди лежат тяжелобольные, есть уже смерти, нас тут всех удерживают принудительно, – пишет Михаил Котов (орфография и пунктуация автора. – Прим. С.Р.). – Уже есть случаи, что люди без лечения затянули свое состояние, их вывозят в больницу – и в больнице они умирают. Говорят что врача-фельдшера из старого клуба, где лежат больные, позавчера увезли тяжелую (в больницу Северо-Енисейска. – Прим. С.Р.), вчера она умерла. Вчера два вертолета вывезли от сюда таких же тяжелых больных. Неизвестно, в каком состоянии они... Не куда нас не вывозят все так же лежим с огромными температурами, мне сегодня на обходе медик сказала что 38 это нормальная, рабочая температура и её сбивать не надо, я у них просил две таблетки парацетамола. Потом через пару часов всё-таки принесли парацетамол и антибиотик (амосин). Выпил не какого результата только поднимается и с каждым днём все хуже. Неделю уже лежу в таком состоянии, может осложнение какое-то пошло не знаю что уже и думать. Тут все такие...Мы тут как осужденные за что-то и кем-то. Не понятно, кем только".