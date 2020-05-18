Реаниматолог из Витебска о коронавирусе: Возраст умерших необычный 6 18.05.2020, 8:45

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Владимир Мартов cчитает, что при COVID-19 поражение легких изначально двустороннее.

Заведующий отделением реанимации и анестезиологии Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов в своем дневнике в ЖЖ ведет хронику коронавируса. На днях на Yotube-канале издательства "Медицинская литература" Владимир Мартов поделился опытом лечения пациентов с COVID-19, рассказав много чего интересного, пишет kp.by.

Врач объясняет, что для ОРВИ характерна высокая температура, кашель, недомогание. В тоже время COVID-19 - это своеобразная инфекция. По его словам, некоторые пациенты отчего-то (и наука найдет этому причину!) "сваливаются в пике", которое требует экстраординарных мер, не применяемых при обычной ОРВИ. И для кого-то это пике оказывается фатальным. При этом возраст умерших не совсем обычный: половина пациентов 1960-1973 годов рождения без значительной сопутствующей патологии.

"Возраст умерших не совсем обычный: половина пациентов 1960-1973 годов рождения"

Как говорит Мартов, лечение COVID-19 только разрабатывается. При этом есть патогенетическое лечение заразившихся пациентов. Это подача кислорода тем, кто в этом нуждается. Также пациенты должны лежать на животе (прон-позиция).

Мартов отвечает на вопрос, почему важна помощь анестезиолога-реаниматолога. Дело в том, что они специалисты по доставке кислорода и оценке его достаточности.

"Свести до минимума физические нагрузки. Купировать панику, успокоить пациента"

По мнению Мартова, важно нацелить пацента на правильное поведение во время заболевания: сведение до минимума физической нагрузки, никакой дыхательной гимнастики и ингаляций. Также важно купировать панику и успокоить человека.

- Хорошо, когда врач не боится пациентов, заходит к ним и долго с ними разговаривает, сколько бы их много не было, - говорит Владимир Мартов. - Желательно, чтобы врач сам был спокоен, чтобы успокоить пациентов.

По словам Мартова, небольшой процент пациентов нуждается в кислороде. Но при этом есть люди, для которых своевременная подача кислорода критична.

"Такое ощущение, что у тяжелых пациентов пропадает функциональная остаточная емкость легких. Поход пациентов в туалет или даже прием пищи сидя для них - непомерная нагрузка. "Пациентов, которые по каким-то причинам не могут восполнить возникший дефицит кислорода, ждет ИВЛ. (...) Похоже, что только подачей кислорода и прон-позицией мы и управляем течением болезни".

"Вирусное поражение легких изначально двустороннее"

Мартов настаивает: коронавирус - это не "пневмония".

- Пусть это выглядит, как пневмония. Симптомы пневмонии: температура, кашель, правда без мокроты. И на рентгенограмме или на КТ - это пневмония. На самом деле это не так. Это только выглядит, как пневмония.

Мартов говорит, что вирусное поражение легких изначально двустороннее. И приводит аналогию: вирусного поражения одного носового хода не бывает.

При этом Мартов считает, что "нет ничего хорошего" в протоколе лечения двусторонней полисегментарной пневмонии:

- Потому что мы начинаем жонглировать с антибактериальными средствами. Они, естественно, не помогают. (...) И ладно бы, если бы эти антибактериальные средства были бы безобидны. К сожалению, это не так. Мы можем получить осложнения... (колит, диарея, тошнота, рвота).

Как говорит Мартов, ИВЛ при COVID-19 длительная (2-5 недель) с массой осложнений. "Ранняя экстубация на фоне мнимого благополучия, как правило, фатальна".