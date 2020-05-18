В Литве призвали не подписывать соглашение о приоритетах партнерства ЕС-Беларусь 3 18.05.2020, 17:45

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«Движение против Островецкой АЭС» обратилось к президенту Литвы.

«Движение против Островецкой АЭС» призвало президента Литвы Гитанаса Науседу и премьер-министра Саулюса Сквернялиса отклонить соглашение о приоритетах партнерства Евросоюза и Беларуси, подписание которого запланировано на июнь, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Мы призываем правительство Литвы не договариваться в Совете ЕС в июне по текущему проекту соглашения между Беларусью и ЕС о приоритетах партнерства. Необходимо инициировать изменения в декларации о Восточном партнерстве, внеся туда нашу позицию о небезопасности Островецкой АЭС», — говорится в письме.

Председатель правления «Движения против Островецкой АЭС» Пятрас Ауштравичюс отметил, что история имеет тенденцию повторяться, а самое главное сейчас — проявить единство и смелость. Движение напомнило, что расположение Островецкой АЭС было выбрано с нарушением Конвенции ЭСПО о принципах безопасного строительства ядерных объектов.

Более 9500 человек подписали адресованную Европарламенту петицию против строящейся в Беларуси АЭС. «Движение против Островецкой АЭС» стремится к прекращению строительства АЭС, а также к общей позиции Евросоюза не покупать электроэнергию с небезопасной станции.