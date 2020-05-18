Премьер-министр Польши: Коммунизм рухнул благодаря «Солидарности» и Иоанну Павлу II 1 18.05.2020, 18:31

1,520

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Святой Иоанн Павел II является символом обретенной народами Европы свободы.

18 мая, в столетие со дня рождения Папы Римского поляка Иоанна Павла II посол ФРГ в Польше Рольф Никель передал фрагмент Берлинской стены варшавскому Музею Иоанна Павла II и кардинала Стефана Вышиньского. На церемонии передачи фрагмента Берлинской стены также присутствовал митрополит Варшавский кардинал Казимеж Ныч, передает «Польское радио».

Фрагмент Берлинской стены в Варшаве будет напоминать о вкладе папы поляка в свержение коммунизма в Европе, который символизирует падение Берлинской стены. Оригинальный фрагмент стены взят из ее участка между центром Берлина и районом Трептов.

Посол Германии подчеркнул, что Иоанн Павел II является символом обретенной народами Европы свободы: «Без него мирная революция 1989 года, безусловно, была бы невозможна, без него европейская свобода и примирение между нашими народами не развивались бы так позитивно».

Рольф Никель напомнил, что Кароль Войтыла (в будущем Иоанн Павел II) вместе с кардиналом Стефаном Вышиньским подписали в 1965 году письмо польских епископов к немецким с целью польско-германского примирения.

Во время церемонии передачи фрагмента Берлинской стены премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что коммунизм рухнул благодаря польскому профсоюзу «Солидарности», что было бы невозможно без участия папы поляка.

Матеуш Моравецкий также обратил внимание на то, как святой Иоанн Павел II связал судьбу человека с глобальным измерением: «Благодаря ему многие люди поняли, что судьба человека не только явно связана с судьбой более широких сообществ, наций, стран, но и то, что качество нашей жизни зависит от наших стран, сообществ. Наш долг — бороться за лучший мир и за веру в то, что мы можем изменить мир к лучшему, как это сделал святой Иоанн Павел II».

Через несколько недель будет объявлен конкурс на роспись фрагмента стены. Директор Музея Иоанна Павла II и кардинала Стефана Вышиньского Марцин Адамчевский отметил, что «Берлинскую стену разрисовывали в протест против того факта, что она была сооружена».