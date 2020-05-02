Врач из Светлогорска Наталья Костур: В больнице каждый день от короновируса умирает по 15-17 человек 29 2.05.2020, 9:15

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Ситуация с COVID-19 в Беларуси переходит в катастрофу.

Врач из Светлогорска Наталья Костур заболела коронавирусом. Сейчас она находится в больнице в Гомеле, откуда и написала телеграм-каналу "Баста" о том, что с ней случилось.

"Я больна Covid-19, - пишет Наталья. - Заразилась в медучреждении, где сама и работаю. Началось все с простуды - насморк с раздражением в горле. Несмотря на простудные проявления, я активно работала, ходила в магазин, общалась с людьми. В медучреждении я предупредила о том, что простывшая и работать не могу, на что мне старшая сказала: одень маску и работай. И я работала!

Скольких я заразила? Не знаю. Далее все начало усугубляться, горло превратилось в кусок мяса за 4 дня. Мне дали больничный назначив амбулаторное лечения на дому. Лечили как ангину. Горло болело, не могла глотать, не ощущала вкусов, запахов. Несмотря на мой недуг, мне даже не был сделан тест на коронавирус.

На пятый день поднялась температура до 38.7, появился страх, дыхание затруднилось, началась одышка, было паническое состояние. Я вызвала "скорую", описав по телефону свое состояние, "скорая" приехала довольно быстро. Работники медпомощи в в противочумных костюмах успокоили меня, укололи жаропонижающие, успокаивающие и сказали, что заберут в ночное время, чтобы не будоражить людей, не поднимать панику. Ночью приехала карета "скорой" с капсулой и меня в панцире забрали в инфекционное отделение, там взяли все анализы сделали тест на коронавирус.

Состояние мое ухудшалось, синели губы, намекая на сердечную недостаточность. Ближе к обеду меня направили в Гомельскую городскую клиническую больницу №2 и сразу определили в реанимационное отделение, подключив к аппарату ИВЛ. Сама я не могла уже дышать, теряла сознание, синкопальное состояние не покидало меня, жизнь переоценилась и поделилась на до и после.

Шесть дней искусственного дыхания. Сейчас я в отделении интенсивной терапии на кислородных подушках лежу и могу написать о том ужасе, который пережила здесь.

Хочу предостеречь соотечественников, светлогорцев. Сидите дома, никого не пускайте в свое жилище, постарайтесь не вызывать к себе сантехников и различных коммунальных служб, держите дистанцию 2 метра. Не пускайте детей в школы, прислушивайтесь к своему здоровью, берегите себя своих близких.

В Беларуси удручающая ситуация, переходящая в катастрофу, больных все больше и больше. Больница переполнена, я в этой больнице уже 13 дней, легкие мои функционируют на 1/3 легочная ткань фактически сгорела, появился тромбоз из за недостатка кислорода и высокой температуры. Что будет дальше - не знаю.

В больнице каждый день умирают люди от короновируса в среднем по 15-17 человек. Медики работают на износ, медсестры плачут в ночное время отчетливо слышно доносятся вопли медсестр и санитарок. Слышала разговор о том, если в ближайшее время ситуация сохранит тенденцию к увеличению больных; то больных с короной начнут сортировать на тех кто моложе и кого можно спасти и на тех, кто обречен. Аппаратов ИВЛ на всех не хватит.

В Беларуси официально коронавируса нет, так выгодно чиновникам считать. Меньше ассигнований нужно на преодоление пандемии. Нет человека - нет проблем, помните? В Беларуси все хорошо, страна для жизни, здесь все создано что бы жить и радоваться, так считает правитель наш. Я Наталья Костур! Я не хочу анонимности. Опубликуйте этот крик души".

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