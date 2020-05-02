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В Польше отмечают День флага

  • 2.05.2020, 13:57
В Польше отмечают День флага

Праздник учрежден постановлением Сейма в 2004 году.

2 мая поляки отмечают День флага. Это один из самых молодых государственных праздников Польши. Он был учрежден постановлением Сейма в 2004 году с целью укрепления знаний о польской идентичности и национальных символах, сообщает «Польское радио».

Выбор дня не был случайным – 2 мая 1945 года польские солдаты из 1-й дивизии Костюшко вывесили бело-красный флаг на колонне Победы в Берлине. Завоевав столицу нацистской Германии, они способствовали прекращению военных действий в Европе.

Офис программы «Независимая», который отвечает за организацию мероприятий по случаю 100-летия независимости Польши, в очередной раз приглашает поляков присоединиться к акции «Мой флаг».

Организаторы акции призывают граждан вывешивать национальное знамя на домах, балконах или поставить его на рабочем месте, сфотографировать и поделиться изображением в социальных сетях с хештегом #mojaflaga.

В прошлом году в акции «Мой флаг» приняли участие более миллиона пользователей интернета.

«Это понятно, что мы переживаем трудные времена. Довольно сложно выйти из дома и купить бело-красный флаг. Можно нарисовать бело-красное знамя и приклеить на окно на время майских праздников. Это можно превратить в игру с детьми. Можно нарисовать бело-красный флаг, рассказать им о том, что значат эти цвета», - подчеркнул глава офиса «Независимой» Ян Ковальский.

По всему миру в этот день также отмечается День полонии и поляков за границей.


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