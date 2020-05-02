На Эвересте появилась связь 5G 5 2.05.2020, 18:44

Базовая станция мобильной связи стандарта 5G заработала в Тибете.

В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G, обеспечивающая покрытие высочайшей вершины мира Эвереста. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Синьхуа в субботу, 2 мая.

Отмечается, что принадлежащая сотовому оператору China Mobile станция была построена на высоте 6500 метров над уровнем моря. Она расположена в районе передового базового лагеря на Эвересте.

"Новая станция, наряду с построенными ранее на высоте 5300 м и 5800 м соответственно двумя другими станциями, обеспечивает полное покрытие сигналом 5G северного склона и вершины Эвереста", – говорится в сообщении.