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На Эвересте появилась связь 5G

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  • 2.05.2020, 18:44
На Эвересте появилась связь 5G

Базовая станция мобильной связи стандарта 5G заработала в Тибете.

В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G, обеспечивающая покрытие высочайшей вершины мира Эвереста. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Синьхуа в субботу, 2 мая.

Отмечается, что принадлежащая сотовому оператору China Mobile станция была построена на высоте 6500 метров над уровнем моря. Она расположена в районе передового базового лагеря на Эвересте.

"Новая станция, наряду с построенными ранее на высоте 5300 м и 5800 м соответственно двумя другими станциями, обеспечивает полное покрытие сигналом 5G северного склона и вершины Эвереста", – говорится в сообщении.


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