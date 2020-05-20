Коронавирус свирепствует в Могилеве, Бобруйске и Горках: заражены «Белшина» и сельхозакадемия 20.05.2020, 14:46

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иллюстрационное фото tut.by

Жители городов рассказали о новых случаях инфекции.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Могилеве, Бобруйске и Горках. В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии обсуждают введение карантина из-за большого количества заболевших, сообщает телеграм-канал "Баста!"

Могилев

"Могилев, улица Турова. Коронавирус у продавца продуктового магазина. Коллеги заболевшей отправлены на изоляцию. Взяли мазки", - пишет читатель канала.

Бобруйск

"На "Белшине" в Бобруйске вчера целый литейный цех на механическом заводе отправили на самоизоляцию. Есть положительные тесты у рабочих", - сообщает сотрудник предприятия.

"Бобруйск, Бульвар Молодежный, 4. Две семьи с положительными тестами", - пишет читатель канала.

"Бобруйск, улица Минская, 73. Приезжала милиция к мужчине, у которого подозревают заражение коронавирусом. Подъезд никто не обрабатывал", - сообщает подписчик канала.

"В бобруйской школе №27 есть один подтвержденный случай коронавируса у одного из работников. 10 учителей – на больничном. Родителям детей, которые не ходили в школу, звонят и просят написать заявление на продление карантина", - пишет читатель.

"Директор столовой Белорусской государственной сельскохозяйственной академии подчиненным сообщил, что обсуждаются планы по закрытию академии на карантин, потому что слишком много зараженных", - пишет один из сотрудников.

"Деревня Пудовня Дрибинского района. У четырех человек подтвердился коронавирус", - сообщил житель деревни.

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