Бобруйские медики: Нам уже нечего бояться 3 20.05.2020, 22:24

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Подробности бунта медиков в Бобруйске.

Медики станции скорой помощи Бобруйску написали обращение к Лукашенко, в котором рассказали, что не получили обещанной доплаты за работу в условиях коронавируса. В ответ к ним приехала съемочная группа БТ, которая, по словам медиков, «не хотела снимать правду, а довольных жизнью людей». Какая ситуация сложилась на самом деле, в каких условиях приходится работать, сотрудники скорой рассказали belsat.eu.

«Мы отстаиваем свои права и хотим объяснений от администрации»

О том, что на станцию скорой помощи приедут журналисты, сотрудники знали заранее. Поэтому пришли все, даже те, у кого были выходные и кому предстояло выходить в ночную смену. Медиков не услышало руководство, и они хотели рассказать о своей ситуации журналистам. Накануне они же — 200 человек — написали обращение к Александру Лукашенко, в котором рассказали, что далеко не все получили доплаты, обещанные Указом 131, и просили объяснить, кто же имеет право на эти надбавки.

Фото: Belsat.eu

Но с БТ поговорить удалось не у всех. Как рассказали наши собеседники, право голоса дали двум сотрудникам, получившим значительные доплаты, так как были в контакте с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. Остальных к камере и микрофону не допустили, что всех разъярило.

«Они приехали сюда не правду снимать, а довольных жизнью людей, нам же не давали сказать, как есть на самом деле», – говорили медики и водители.

Медики станция скорой помощи, Бобруйск. Фото: Belsat.eu

Сотрудники скорой помощи не понимают, почему кто-то достоин доплаты, а кто-то нет, и как можно делить сейчас, когда далеко не всем делают тесты, а больных пневмонией, COVID-19, ОРЗ возят все бригады.

«Мы хотим получить разъяснение по указу 131 и его применению. Мы отстаиваем свои права, задаем вопросы нашей администрации, хотим услышать ответы, чтобы нам показали документы, по которым мы можем или не можем получить доплаты, – говорят медики. — Администрация не дает нам внятных объяснений».

Станция скорой помощи, Бобруйск. Фото: Belsat.eu

Марина Красноносова, фельдшер выездной бригады интенсивной терапии, рассказала, что накануне со смены сняли их коллегу-врача – позвонили из санстанции и сообщили, что у нее положительный тест на коронавирус. У нее нашли пневмонию.

«Это значит, что мы все тут уже контакты первого уровня, и, наверное, есть уже ковид-положительные, — говорит женщина. — Мы рискуем каждый день, когда приходим на работу. Но мы не имеем права на изоляцию, мы работаем до первых симптомов. И мы ездим в общественном транспорте, возвращаемся домой, к своим семьям, сами можем стать источником инфицирования. Нам не делают тестов, хотя, по логике, должны делать их каждый день. Наша санстанция не дает нам документов, что мы — контакты первого уровня. Но в любом случае мы работаем в условиях инфекции, и уже поэтому, согласно Указу 131, имеем право на надбавки. Но наша администрация и бухгалтерия считают иначе. Поэтому мы и обратились в администрацию Лукашенко, чтобы они дали нам объяснения».

Марина Красноносова. Фото: Belsat.eu

«Пятеро детей и зарплата Br 600. Как думаете, хватает?»

Медики в один голос говорят, что работы сейчас стало намного больше, чем раньше. Выросло число вызовов на высокую температуру, пневмонии. Диагноз «коронавирус» фельдшеры скорой помощи могут выставить только предварительный, а уже в больнице он подтверждается или опровергается. О количестве заболевших в городе скорая помощь не знает, как и обычные горожане – эту информацию до них не доводят. Но, говорит Марина Красноносова, по словам ее коллег, в инфекционной больнице Бобруйска мест уже нет.

Средств индивидуальной защиты сейчас хватает — с ними были проблемы на первоначальном этапе, когда только началась пандемия. Тогда, как рассказала фельдшер выездной бригады Ольга Леонович, респираторы не выдавали даже тем бригадам, которые перевозили пациентов с подтвержденными случаями коронавируса.

«Также наша администрация почему-то считает, что водители, перевозящие пациентов даже с подтвержденным COVID-19, не должны одеваться полностью в защитный костюм. Достаточно только двухслойной марлевой повязки и перчаток, – говорит Ольга. — Но ведь это неправильно! Мы сами старались одевать наших водителей, и в ответ сталкивались с непониманием со стороны администрации».

Фото: Belsat.eu

Медики говорят, что боятся быть источником заражения для других, поэтому стараются как можно меньше общаться с людьми вне работы.

«Мы ограничиваем себя и свою семью, – говорит Татьяна Козлова, руководитель смены. — Мы приходим домой, мы ходим только за продуктами в магазин, и все. Я не вожу ребенка в садик, потому что я боюсь, что он станет источником заражения других людей. Мы не встречаемся с родителями, бабушками, дедушками».

Марина Красноносова подчеркивает, что медики не просили никаких доплат, президент сам о них сказал. А теперь, говорит фельдшер, начинают делить и определять, кто достоин доплат, а кто нет.

«Мы не претендуем на те пять тысяч, но мы хотим, чтобы нашу работу оценили достойно», — говорит женщина.

Станция скорой помощи, Бобруйск. Фото: Belsat.eu

На вопрос о том, хватает ли вообще обычной зарплаты на жизнь, водитель скорой помощи Сергей Гацко отвечает:

«У меня пятеро детей и зарплата 600 рублей. Как думаете, хватает? Но куда идти сейчас, где найти больше?»

Станция скорой помощи, Бобруйск. Фото: Belsat.eu

Водители говорят также о том, что не хватает машин скорой помощи, указывают на ряд сломанных автомобилей во дворе, которые никто не спешит ремонтировать. «На приколе» уже месяц стоит и основной реанимобиль Бобруйска, на котором обслуживали и город, и район. Его не ремонтируют, так как нет деталей, рассказал водитель Александр Воронец.

— Не боитесь так открыто говорить? — спрашиваем. — Вдруг начнется прессинг, угрозы увольнения?

— Нам уже нечего бояться, — отвечают медики. — Если вдруг на нас начнут давить, мы уверены, 90 % напишут заявления на увольнение, и тогда просто некому будет работать и обслуживать пациентов.