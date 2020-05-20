Белорусские врачи и пациенты рассказали о переполненных больницах 20.05.2020, 23:12

5,091

фото: tatyana zenkovich (epa-efe)

Сейчас намного больше тяжелых больных.

Белорусские врачи и пациенты рассказывали «Настоящему времени» о переполненности больниц и нехватке медперсонала.

Минчанин Евгений попал в одну из городских больниц столицы с бронхиолитом. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным, а второй подтвердил COVID-19.

«Та больница, в которой я был, – это было больше похоже на военный госпиталь, где-то на фронте, который принимает раненых с военных действий, – рассказывает Евгений. – Начнем с того, что всех ложили в одну палату. Палаты были большие – на 8-9 мест. И там находились, как здоровые пациенты, так и туда ложили не подтвержденных, у которых впоследствии подтверждался COVID. Я за 18 дней пережил в палате 9 зараженных».

Лежать в одной палате с теми, у кого подтвердился коронавирус и не заболеть самому практически невозможно. Евгений уверен, что заразился от кого-то из соседей по палате. Минчанину повезло: он выздоровел и сейчас уже дома: «Не заразиться в таких условиях, мне кажется, было нереально. Мы все пользовались одним умывальником, на 70 человек, где очень и очень много подтвержденных зараженных, – всего 3 туалета: один общий, женский и мужской».

Тем временем сложной остается ситуация с распространением коронавируса и регионах. В одной из больниц Витебска не хватает мест, а пациентов становится все больше.

По словам витебских медиков, число заболевших не уменьшается.

Врач-реаниматолог из Витебска Ростислав Савицкий говорит, что пациентов по-прежнему много: «По-прежнему мест у нас – считанное количество, и они довольно быстро заполняются. Тенденция такова, что сейчас намного больше тяжелых пациентов. Если раньше это были пациенты средней тяжести и легкой степени тяжести, то сейчас стало больше пациентов именно тяжелых. Что, к сожалению, печалит и заставляет нас переживать, что будет дальше».