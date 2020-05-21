Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь 14 Наталья Радина

21.05.2020, 16:12

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Наталья Радина

В Беларуси появилась еще одна эпидемиологическая «горячая точка».

Это мой родной город Кобрин. В последние дни мне звонят оттуда родные и друзья и сообщают, что райцентр накрывает волна коронавируса.

Вся инфекционная больница и корпус районной больницы переведены на прием больных средней тяжести. Это около 200 койко-мест. Пациентов в тяжелом состоянии переводят в Брест.

Созданы несколько центров изоляции — в санатории «Колос», психо-неврологическом диспансере, пансионате для престарелых в деревне Именины.

Кобринский родильный дом переполнен, так как сюда везут женщин из Березы, где ситуация вышла из-под контроля и даже роддом перепрофилировали под прием больных коронавирусом.

Большинству заболевших никто не делает тестов. Максимум что предлагают — флюорографию, которая ничего не показывает.

Многие люди лежат по домам — в больницах нет мест.

Несколько недель назад были инфицированы три кобринских хирурга. Один был отправлен в Брест. Пролежал под кислородный маской две недели. Сейчас состояние врача нормализовалось, но поражены внутренние органы и необходима длительная реабилитация.

Врачам, которые не работают с ковид-больными, две недели назад выдали по три респиратора, которые они вынуждены подвергать кварцеванию. Дополнительно врачи покупают респираторы за свои деньги.

Коронавирусом заболели священник местной православной церкви и протестантский пастор.

Массово болеют педагоги. В некоторых школах родителей негласно просят не водить детей.

Знаменитая кобринская фабрика игрушек «Полесье» (одно из немногих рентабельных предприятий города) стала работать по 2-3 дня в неделю. Зарплаты у людей значительно упали.

Не лучше ситуация в деревнях. В поселке Радостово, где жила моя бабушка, болеют целыми домами, заболел главврач больницы, зараженных везут в районный центр Дрогичин. На карантине сидит местный священник, его супруга в больнице с коронавирусом, церковь закрыта.

Вчера сообщили, что в деревне Хидры заболел весь сельский совет.

Это неполная эпидемиологическая картина одного небольшого белорусского района. Таких районов в Беларуси — 118. В каждом - ситуация не лучше, если не хуже.

Сегодня людям в этих местах угрожает реальная опасность. Медицина в районных городах в плачевном состоянии, нет необходимого оборудования, специалисты не хотят задерживаться в больницах из-за низких зарплат и отсутствия перспектив. В очереди на УЗИ, компьютерную томографию или МРТ надо стоять от нескольких месяцев до полугода. Все эти обследования можно сделать только в области. В том же Кобрине такого оборудования нет - надо ехать в Брест. Зато по приказу Лукашенко здесь построили аквапарк и ледовый дворец. Огромные здания пустуют, выкачивая из скудного местного бюджета огромные деньги на обслуживание.

Видела сегодня в интернете опросы, согласно которым рейтинг Лукашенко — всего 3 процента. С ним все ясно. Но ясно также и другое. Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org