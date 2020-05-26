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Литовский историк: Витольд Пилецкий — герой, который объединяет Литву, Беларусь и Польшу

  • 26.05.2020, 17:18
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Литовский историк: Витольд Пилецкий — герой, который объединяет Литву, Беларусь и Польшу
Витольд Пилецкий в суде, 1947
Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Чем прославился ротмистр?

Литовские и польские политики в Вильнюсе почтили память ротмистра Витольда Пилецкого, расстрелянного коммунистами 25 мая 1948 года. Пилецкий вошел в историю тем, что в 1940 году добровольно отправился в лагерь смерти нацистов — Аушвиц-Биркенау, где организовал подполье, первым сообщил о творящихся там ужасах и откуда в 1943 году совершил дерзкие побег. Какую роль в его судьбе сыграли Литва и Беларусь? Об этом cайту Charter97.org рассказал литовский историк Симонас Язавита.

- Витольд Пилецкий — совершенно невероятная личность, которая до недавнего времени была достаточно малоизвестной в Литве. Хотя именно с Литвой и Беларусью у него особенные связи. С 1910 года его родители жили в Вильнюсе, здесь он учился в торговой школе, в 1915 году он и его родители бежали от наступающих войск немецкой армии к родственникам в Витебск. Во время советско-польской войны Пилецкий принимал участие в обороне Гродно от наступающих войск большевиков, затем в Варшавской битве.

К его самым невероятным поступкам можно отнести, то что он по собственной воле отправился в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, в котором, как мы знаем, нацисты самыми ужасными методами уничтожались десятки тысяч людей. Пилецкому удалось не только попасть в лагерь смерти и там выжить, но и передать польскому подполью, а затем и находящемуся в Лондоне правительству Польши в изгнании информацию о том, что на самом деле происходит в лагере. Правда, о которой рассказал в своем рапорте Пилецкий, была настолько шокирующей и ужасной, что многие отказались в нее верить.

В 1943 году Пилецкий организовал дерзкий побег из лагеря, в 1944 году принимает деятельное участие в Варшавском восстании, в конце концов он снова попадает в плен фашистов, содержится в лагере для польских офицеров на территории Баварии. Из плена его освобождают войска союзников. В Польшу, которая была освобождена советскими войсками и фактически превращена в протекторат СССР, он возвращается в 1945 году, чтобы заниматься сбором разведывательной информации о деятельность коммунистов и их репрессиям по отношению к бывшим солдатам Армии Крайовой и населению страны.

- Однако его арестовывают…

- В застенках коммунистической тюрьмы Пилецкого жестоко пытали. Дело в том, что Витольд Пилецкий верил и боролся за свободную Польшу. Личность ротмистра показывала его современникам — не обязательно быть послушным Сталину коммунистом, чтобы сражаться с фашистами. Насколько мне известно, многие бывшие узники Аушвица-Биркенау подписали петицию в защиту Пилецкого, они обратились с просьбой об амнистии ротмистра к тогдашнему руководителю Польши — Беруту. Тем не менее, Пилецкий был казнен. Мне кажется, что главную роль в этом сыграла Москва.

- Как современная российская историография воспринимает Витольда Пилецкого?

- Семья дедушки Пилецкого жила на территории нынешней Беларуси — между Лидой и Гродно. Из-за участия в восстания против царя их вывезли в ссылку на территорию Карелии. Именно в Карелии, в городке Олонец, Пилецкий и родился. Что мы видим в современной российской историографии — так это попытки Кремля переписать историю, представить СССР «как единственного спасителя Европы от фашистов». Хотя именно Пилецкий мог бы стать объединяющей и примиряющей все народы нашего региона фигурой.


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