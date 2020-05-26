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Блогер Тихановский приехал в Барановичи (Онлайн)

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  • 26.05.2020, 17:42
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Блогер Тихановский приехал в Барановичи (Онлайн)
Сергей Тихановский
Фото: «Наша Ніва»

Сотни человек пришли на легальный пикет.

Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский приехал в Барановичи и проводит легальный пикет по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

Сотни человек, соблюдая социальную дистанцию, выстроились в очередь, чтобы оставить свои подписи. Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.


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