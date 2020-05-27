«Это какой-то кошмар!»: как в Барановичах к девочке «подселили» COVID и снова отправили в больницу 2 27.05.2020, 8:04

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Иллюстрационное фото

Мать 12-летней пациентки написала жалобу в Минздрав.

Тест на коронавирус, который взяли у 12-летней жительницы Барановичей Юлии Дмитриевой после контакта с ковид-положительным пациентом, оказался отрицательным. Ее выписали домой «долечивать» пневмонию. Но через несколько дней она снова попала в больницу. Ее младшая сестра тоже госпитализирована с пневмонией, пишет Intex-press.

12-летняя барановичская девочка Юля Дмитриева в конце апреля попала в детскую больницу с подозрением на пневмонию. А 9 мая уехала из нее во взрослую «инфекционку» – контактом первого уровня по COVID-19, откуда ее 13 мая выписали домой «долечиваться», предварительно взяв повторный тест на коронавирус.

На днях пришел результат теста. Он оказался отрицательным. Однако легче семье от этого не стало. Как сообщила мама девочки Анастасия Дмитриева, вскоре после того, как Юлю выписали из больницы, ее средняя дочь и сестра Юли Ева была госпитализирована с тем же диагнозом – подозрение на пневмонию. А через несколько дней недолеченная в больнице Юля отправилась следом.

– Это какой-то кошмар! Когда Юля лежала в детской больнице, у нее «высеялась» синегнойная палочка. Ей назначили лечение и оно помогало. Но потом «подселили» этот «ковид», отправили в «инфекционку», там все отменили. Но палочка никуда не делась! И теперь мы снова будем лечить то, что не долечили, – рассказала Intex-press Анастасия Дмитриева.

По словам мамы, ее дочери лежат сейчас вместе в отдельной палате, отношение врачей к ним «внимательное, осторожное». Тест на коронавирус у Евы не брали. Анастасия на этом и не настаивала.

– А какой смысл? Он все равно будет отрицательным. Я не верю в результаты, честно. Считаю, что эти тесты просто некачественно делают. Мне лично кажется странным, что Ева заболела тем же заболеванием, что и Юля при том, что тест у Юли отрицательный. Но никому же ничего не докажешь, – говорит мама.

Тем не менее, Анастасия написала жалобу в Минздрав.