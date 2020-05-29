Видеофакт: Под Киевом около сотни человек устроили стрельбу посреди жилых домов 15 29.05.2020, 12:03

5,058

Разборки в стиле 90-х.

Утром в городе Бровары Киевской области произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 10 человек задержали. Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде", пишет «Униан».

«Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители. Задержали 10 человек с оружием», – заявила Грохольская.

Информация о пострадавших выясняется.

Задержанных доставили до Броварское отделение полиции. Ими оказались люди, которые прибыли из других регионов Украины. Оружие изъяли.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

Масові затримання @police_kyiv_obl зловмисників і вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

Вместе с тем в сети появилось видео стрельбы. На нем видно, как большая группа молодых людей с ружьями осуществляет выстрелы.

По данным издания «Факты», десятки людей в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.

Инцидент произошел на улице Олимпийской (район Торгмаш). Сообщается, между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война. Накануне представители одного из них «настойчиво просили» граждан для проезда с Броваров до Киева садиться именно в их маршрутки, а не подсаживаться в попутно проезжающие авто.

Перед прибытием полиции некоторые молодые люди разбежались по ближайшим дворам.