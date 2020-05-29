Гродненцы - милиции: Не позорьте город, служите народу, а не власти

Гродненцы - милиции: Не позорьте город, служите народу, а не власти6
- 29.05.2020, 21:20
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Видео из центра Гродно, где был задержан блогер Сергей Тихановский.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал видео из центра Гродно, где менее часа назад был задержан блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский.
Блогера задержали во время легального пикета по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.
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