Гродненцы - милиции: Не позорьте город, служите народу, а не власти 6 29.05.2020, 21:20

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Фото: «Белсат»

Видео из центра Гродно, где был задержан блогер Сергей Тихановский.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал видео из центра Гродно, где менее часа назад был задержан блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский.

Блогера задержали во время легального пикета по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

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