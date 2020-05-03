Зенон Позняк: В Беларуси уже около 150 тысяч больных коронавирусом и почти 1000 умерших 28 3.05.2020, 13:51

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Зенон Позняк

В стране фактически образовался вакуум власти.

Один из национальных лидеров Беларуси, председатель партии КХП-БНФ Зенон Позняк поделился на сайте «Белорусская Солидарность» тревожными мыслями из соцсетей о реальной статистике по коронавирусу в Беларуси:

«Согласно собственным наблюдениям и информации от друзей, знакомых, родственников в медицинских учреждениях, существует приказ не проводить тесты на коронавирус. Исключение: только самые тяжелые случаи. Если уже есть признаки дыхательной недостаточности в сочетании с высокой температурой.

Поэтому официальная цифра в 14-15 тысяч человек катастрофически низкая. И это может быть безопасно увеличено в 6-10 раз (как уже упоминалось врачами).

Расчетное количество пациентов: около 150000 человек.

Статистика убитых вирусом людей

По состоянию на 30 апреля официальное число умерших составило 89 человек. Это 0,6% от общего количества официально больных людей. Несмотря на то, что этот показатель в мире выше в 10 раз: 6%.

Очевидно, есть преступное сокрытие информации о количестве погибших.

Если мы возьмем среднюю мировую смертность (6%) и умножим ее даже на официальную цифру 14 000 (уменьшенную в 6-10 раз), мы получим 840 жертв.

Ситуация, безусловно, будет только ухудшаться

Преступные действия властей (запрет на ношение масок в школах и дистанционное обучение), статистическое мошенничество, ложь в государственных СМИ (где пандемия называется «паника») создают условия для дальнейшего распространения эпидемии и взрывного роста числа пациентов.

Мы попадаем в ситуацию, когда в стране нет жизнеспособного правительства. Люди, которые управляют страной, занимаются исключительно своими пиаровскими и «избирательными» походами в колхозы. Более того, все их действия только усугубляют ситуацию, приводят к большему количеству смертей.

Фактически образовался вакуум власти.

Это могло быть заполнено коалиционным правительством национального спасения, составленным из национальной элиты: политики, ученые, экономисты, медицинские работники».