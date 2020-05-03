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Подтвердилась информация об увольнении главврача из Витебска, рассказавшего правду о коронавирусе

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  • 3.05.2020, 14:48
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Подтвердилась информация об увольнении главврача из Витебска, рассказавшего правду о коронавирусе
Сергей Лазарь. Фото: Витебский горисполком

Сергей Лазарь ситуацию не комментирует.

В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря. Об этом tut.by сообщили сотрудники этого медучреждения. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом публикации на портале, в котором было рассказано про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса. В Минздраве говорят, что разрыв трудовых отношений с этим якобы «не связан».

Сергей Лазарь не объяснил журналистам, с чем связано его увольнение:

— Давайте, я не буду ничего комментировать.

Пресс-секретарь Министерстве здравоохранения Юлия Бородун пояснила:

— Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон, публикация на интернет-ресурсе не имеет отношения к данной ситуации.

Сергей Лазарь родился в 1965 году в Витебске. Окончил местный медуниверситет по специальности «лечебное дело». С 1993 по 2002 годы работал отоларингологом поликлиники предприятия «Керамика» и медслужбы УВД облисполкома. Затем возглавлял городскую поликлинику № 5, был замглавврача городской центральной поликлиники.

В 2015 году назначен главврачом витебской БСМП. На ее сайте Сергей Лазарь по-прежнему указан в этой должности


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