Как в Беларуси «лечат» на дому больных COVID-19 2 3.05.2020, 22:26

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Фото: kp.by

Шокирующий рассказал минчанки, у которой коронавирусом заболел сын.

Как в редакцию kurjer.info написала читательница:

«Хочу рассказать, как лечат на дому больных COVID-19. У моего сына тест на коронавирус оказался положительным. Это выяснилось, когда проверяли сотрудников на работе после того, как один из них заболел, — рассказала Ирина, жительница Фрунзенского района Минска. — Ему не провели никаких дополнительных обследований: пульсометрии, давления, КТ или рентгена.

Дали больничный и сказали оставаться дома. Симптомов у него никаких не было. За неделю к нему не пришёл ни один медработник, из поликлиники тоже не звонили. На повторные мазки он сам дважды ходил в поликлинику, свободно там передвигался, обращался в регистратуру, четыре часа ждал в очереди. Отдельного входа для больных коронавирусом нет. Самое непонятное — никто не знает результатов повторных тестов ни в поликлинике, ни в санэпидстанции и никто за больным не наблюдает. Последний раз мазок взяли 29 апреля».