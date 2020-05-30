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Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра

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  • Наталья Радина
  • 30.05.2020, 8:00
  • 10,826
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра

Стоп таракан! Свободу герою!

В Гродно арестовали Сергея Тихановского. Раньше я написала бы, что это известный белорусский блогер, сегодня скажу — народный герой, который вернул белорусам надежду на перемены.

Сергея арестовали в результате примитивной провокации, устроенной тремя гэбэшными хабалками (уж простите меня за этот жаргон, но назвать этих провокаторш женщинами у меня язык не поворачивается). Традиционная легальная акция по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты супруги Тихановского Светланы (инициативную группу самого Сергея власти отказались регистрировать) проходила в обычном спокойном и законопослушном режиме. Пока на Сергея буквально не набросилась труппа из погорелого театра КГБ-МВД и не разыграла бездарный спектакль.

Тысячи людей вот уже который день выходят на улицы белорусских городов, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую и засвидетельствовать свое категорическое несогласие с тем, что происходит в Беларуси и выразить протест опостылевшему режиму Лукашенко.

Трусливый экс-директор совхоза стерпеть этого не смог и, публично оклеветав Тихановского, лично отдал приказ на проведение этой провокации.

Какая же жалкая судьба у диктатора! Он, наверное, мечтал о другой славе. Но довел страну и людей до того, что стал ассоциироваться у белорусов с тараканом.

Лозунг «Стоп таракан!» стал невероятно популярным в Беларуси, и на пикеты по всей стране люди сегодня приходят с тапками, чтобы прихлопнуть ненавистное насекомое.

Время этого чучела давно ушло. Это очевидно. Но нам надо наконец научиться защищать своих героев. А Сергей Тихановский — белорусский герой, который бьется за всех нас.

Надеюсь, претенденты на кандидатство в президенты не останутся в стороне. Если вы промолчите — можете стать следующими. Без Тихановского — это уже вообще не выборы.

Наша общая свобода и победа — в наших руках. Лукашенко — никто, его рейтинг — 1%.

Мы же будем сильными и победим, если будем вместе.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org


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