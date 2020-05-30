Как «Саша 3 процента» организовывал провокацию против популярного блогера 6 30.05.2020, 13:55

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Фото: «Радыё Свабода»

За четыре часа до провокации он озвучил ее сценарий.

Лукашенко, выступая на Минском тракторном заводе за 4 часа до событий в Гродно, озвучил план провокации против Сергея Тихановского, который является руководителем инициативной по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты своей жены Светланы Тихановской.

Об этом сообщило «Радыё Свабода».

Шкловский правитель вчера заявил следующее, намекая на Сергея Тихановского:

«Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все - по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам...

На этого пацаненка (сотрудника милиции) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация - это лучшая реклама. Они это так понимают».

Как известно, конфликтных случаев с милицией до провокации в Гродно на пикетах по сбору подписей не было.

Спустя четыре часа после заявления Лукашенко, около 20.00, Сергей Тихановский был задержан ОМОНом во время предвыборного пикета в Гродно.

Обстоятельства задержания повторяли сценарий, озвученный Лукашенко.

Фото: «Радыё Свабода»

Многие аналитики давно отмечают неадекватное поведение белорусского диктатора.

Очевидно что Лукашенко перепутал сценарий будущей «операции», которую ему озвучила пресс-секретарь, с уже прошедшими событиями. Но провокацию отменять уже никто не решился.

Белорусский блогер Сергей Тихановский настолько популярен в Беларуси, что власти побоялись даже зарегистрировать инициативную группу по выдвижению его кандидатом в президенты, пока он находился под административным арестом.

Однако зарегистрировали инициативную группу его жены Светланы Тихановской. Во многих городах Беларуси, чтобы поставить подписи в поддержку Тихановских, выходили тысячи людей.

По многим интернет-опросам рейтинг Александра Лукашенко составляет 1-3%, а за Светлану Тихановскую готовы проголосовать от 30-50% опрошенных.

Расписание пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую на 31 мая в Минске

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей), 12:00

Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах

Брест - площадь Ленина, 12:00

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А), 12:00

Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60), 12:00

Гродно - Советская площадь, 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29, 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

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