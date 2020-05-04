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Жириновский о параде в Минске: Это преступление со стороны Лукашенко

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  • 4.05.2020, 17:56
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Жириновский о параде в Минске: Это преступление со стороны Лукашенко
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Российский политик жестко прошелся по белорусскому диктатору.

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в очередной раз жестко прошелся по Александру Лукашенко.

Политик отреагировал на слова диктатора о желании депутатов Госдумы приехать 9 мая на военный парад в Минск.

Накануне вопрос во время совещания Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские парламентарии выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Как отметил в комментарии «Эхо Москвы» Жириновский, если такое приглашение поступит ему из Минска, то от «фракции ЛДПР никуда не поедет», потому что либерал-демократы «соблюдают жесточайший режим».

«Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск, — заявил политик. — Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны».

Ранее, напомним, Жириновский назвал политику Лукашенко по поводу COVID-19 «безответственной»: «Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!».


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