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ВОЗ: Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения

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  • 4.05.2020, 22:41
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ВОЗ: Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения
Фото: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения прокомментировала решение Лукашенко о проведении парада в Минске.

Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских властей провести военный парад 9 мая, заявил БелаПАН официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии, — подчеркнул он. — Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19".

Бердыклычев напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов — усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5—2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", — сказал Бердыклычев.

В отчете, размещенном на сайте организации, отмечается, что Беларусь вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая Минск, Витебск и Витебскую область.

"Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии", — подчеркивают эксперты.

Поэтому ВОЗ считает необходимым: перенести все массовые мероприятия; обеспечить изоляцию пациентов с COVID-19 и их контактов с подтвержденным коронавирусом; внедрить форматы удаленной работы и дистанционного обучения, приостановить деятельность всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов; обеспечить строгое выполнение мер профилактики и инфекционного контроля на рабочих местах, где удаленная работа невозможна, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1—1,5 метра, обеспечить надлежащую вентиляцию (особенно в медучреждениях), расстояние между работниками, ограничить количество совещаний и встреч, необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

Такие меры, говорится в отчете, "замедляют распространение вируса и позволяют медицинским службам выиграть время, необходимое для адекватной подготовки, оснащения и переоценки потребностей работников здравоохранения и учреждений в ответ на рост числа пациентов с COVID-19".

ВОЗ подтвердила свою поддержку Беларуси и готовность по-прежнему "оказывать содействие в поддержании и усилении нынешних ответных мер, а также в оказании помощи для разработки и реализации следующего этапа мероприятий по противодействию пандемии".


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