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На парад в Минске сгоняют студентов

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  • 8.05.2020, 7:44
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На парад в Минске сгоняют студентов

Белорусы выступают против коронавирусного парада 9 мая.

На парад 9 Мая в Минске сгоняют студентов – несмотря на рост числа заразившихся COVID-19, сообщает currenttime.tv.

"Студентов приглашают на парад и обещают поблажки на сессии, – рассказывает студентка Анастасия. – Говорят, что им это зачтется на следующем курсе или на этом. Также предлагают деньги за поход на парад. В основном предлагают первокурсникам".

Стремительный рост заболевших – уже 20 тысяч человек по данным на 7 мая (только по официальным данным, которые значительно преуменьшены), а через неделю, по прогнозам ВОЗ, их может стать в несколько раз больше – не повлиял на решение властей Беларуси провести парад 9 Мая. По словам Лукашенко, посмотреть на военную технику и солдат в субботу придут "тысячи и тысячи" белорусов.

Лукашенко заявил, что "тащить" на парад никого не надо – желающих якобы и так достаточно. Однако сразу после заявления правителя студентам минских университетов стали предлагать прийти на парад – причем в обмен на помощь в учебе и деньги.

Несмотря на рекомендации ВОЗ ограничить массовые мероприятия, Лукашенко не стал отменять парад. В Минске устанавливают трибуны для зрителей, по вечерам из-за репетиции ограничено движение транспорта. В городе 9 мая запланированы праздничные салюты.

Многие минчане считают проведение парада плохой идеей.

"Такие мероприятия можно проводить, только если ты самоубийца, – говорит один из жителей города. – Вот у нас правитель – самоубийца. И его силовики – самоубийцы. Вот пускай они и проводят для себя. А нормальным людям это не нужно".


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