Врач из Минска: На парад погнали баранов 11 9.05.2020, 20:33

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Фото: tut.by

Жесткое обращение медика к белорусам.

Врач из Минска обратился к белорусам и рассказал, как умирают люди, зараженные коронавирусом. Обращение было записано еще 8 мая, накануне парада, но не потеряло своей актуальности и сегодня, передает телеграм-канал “Баста!”.

- У нас поползла летальность вверх, - говорит медик. - Происходит это потому, что люди не соблюдают дистанцию. Заражаемость увеличилась, особенно от людей с бессимптомными формами. У нас ситуация ухудшается с каждым днем.

Медики бьют тревогу, хотя многим, похоже, по барабану. Будет завтра чудесное мероприятие – парад. Понимаю, что здравомыслящие люди на него не пойдут, потому что они и есть здравомыслящие люди. Туда погонят баранов. Я называю этих людей баранами, не стесняясь, потому что они являются баранами.

Преподаватели школ и университетов, такая степень трусости за последние годы, неадекватности, что у меня нет слов для критики. Мало того, сейчас самый подходящий момент для того, чтобы просто, тупо пойти в поликлинику или в больницу и сказать, глядя доктору в глаза: «Слушайте доктор, меня гонят на убийство, меня гонят на парад, вы не можете мне на два-три дня написать справку, что я болен?» Я думаю, что любой медик напишет, сделает вам эту справку. Никаких проблем, это ваше личное желание.

Также категорией баранов являются студенты, которые думают, что, благодаря тому, что сейчас они выслужатся, им дадут лучшую комнату в общежитии или лучшую стипендию.

Знаете, шестерки есть везде. Да, шестеркам есть какие-то послабления, но они остаются шестерками. Если молодые люди думают, что с ними ничего не случиться, то это спорно. Вирус мутировал, и гибнут уже молодые люди, это очень серьезно. Я не говорю уже об учителях, преподавателях, которые просто хотят сыграть в рулетку со смертью.

Я просто по этическим соображениям не снимаю видео о людях, которые лежат на ИВЛ. У них мучительная смерть и агония! Они бьются как рыба, а в глазах написано: дайте мне кислорода. Кислород в них впихивают, но он уже у них не усваивается. Они дышат, но не могут продышаться. Страшно очень. И умирают соответственно с немым вопросом на глазах.

Я не хочу, чтобы это произошло с вами, поэтому я записываю это видео именно сейчас. Пожалуйста, подумайте своей головой, не ходите на парады, есть очень много вариантов, легально это сделать. «Заболеть», грубо говоря. Пусть это будет неправдой, но это будет честно по отношению к вам и честно по отношению к окружающим вас людям.

Я не знаю, что еще, сказать, что еще сделать для того, что бы достучаться до деревянных голов людей которым вроде бы как все равно. Я понимаю, что вы не видите этот вирус, но когда вы придете с парада и заразите своих родных и близких, и кто-нибудь из них умрет, кого вы будете винить в этом?

Кого?

Врачей?

Снова врачей?

Да сколько можно? Когда вы уже успокоитесь со своим идиотизмом? Оставайтесь дома! Это лучшее, что вы можете сделать для себя, и лучшее что вы можете сделать для своей страны.

Всем хорошего дня! Я надеюсь, здравый смысл, все таки победит, берегите себя.

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