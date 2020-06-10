Бунт в Дагестане: протестующие перекрыли федеральную трассу и заставили полицию извиниться 10.06.2020, 10:37

Сход в поселке Манас местных жителей.

Стоп-кадр instagram.com/tut.yuzhdag/

Люди встали на защиту односельчанина-пенсионера.

Жители дагестанского поселка Манас вышли на сход после задержания двух человек, нарушавших режим самоизоляции, пишет "Кавказский узел".

Причиной стихийной акции стало появившееся в Сети видео, на котором силовики жестко задерживают двух мужчин. Одного из них – пожилого мужчину – сотрудник полиции бьет лбом в затылок.

По данным издания, в знак протеста на федеральную трассу "Кавказ" вышли не менее тысячи человек. Протестующие разошлись только после того, как полицейские принесли извинения.

"У нас в голове не укладывается, как можно так поступать со взрослым человеком, дедушкой. Это не в наших традициях, чтобы молодой человек поднимал руку на взрослого человека. Что бы там между ними ни произошло, так поступать было нельзя. Поэтому мы хотим, чтобы этот сотрудник полиции был уволен", – рассказал один из участников схода.

Позже глава села Абдулвагаб Вагабов сообщил, что сотрудники полиции извинились за грубое задержание, а задержанным выписали штрафы и отпустили. По словам Вагабова, после этого протестующие разошлись.

МВД Дагестана назначило служебную проверку.