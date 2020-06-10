Эммануэлис Зингерис: Пусть Лукашенко не думает, что мы шутим в вопросе БелАЭС 9 10.06.2020, 12:19

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Эмануэлис Зингерис

Позиция Литвы находит отклик в ЕС.

Депутат парламента Литвы Эммануэлис Зингерис поговорил с корреспондентом Charter97.org в Вильнюсе об Островецкой АЭС и о позиции Литвы в этом вопросе.

- Островецкую АЭС в Литве рассматривают как российский геополитический проект. Насколько отказ от покупки электроэнергии с БАЭС может повлиять на строительство этого проекта с учетом того, что в геополитике объективная экономическая составляющая мало заботит нынешние власти Беларуси?

- Я поправлю: власти Беларуси не заботятся о независимости. В Литве мы 30 лет потратили на то, чтобы обрубить связи с Россией в энергетике. Потому что и газ, и топливо, и нефть, и электроэнергия используются Кремлем для восстановления их концепции Советского Союза. Если для них конец СССР — это плохо, то как раз энергетика становится инструментом для империалистов в Кремле — так они пытаются восстановить свое влияние. Взамен они хотят политической лояльности. Это не про рынок, не про экономику, когда мы можем сказать, что ресурсы можно покупать у всех. Это рынок с политической лукавой составляющей — непременно с аспектом подчинения Кремлю. Нам этого не надо. За 30 лет Беларусь попала под это влияние — но для нас это неприемлемо. Мы не должны быть на крючке желания или нежелания Кремля поставлять энергию. Эти вещи не связаны со свободным рынком.

- Литва в Евросоюзе наиболее активно поднимает вопрос небезопасности Островецкой АЭС. На ваш взгляд, поддержат ли партнеры по ЕС Литву в этом вопросе?

- Мы говорим с вами в Вильнюсе, в красивом зеленом городе. Вспомните Чернобыль — если трагедия повторится, будет чересчур поздно, это крайне серьезный вопрос для нашей столицы. Можете себе представить, чтобы в 30 км от Вены или Берлина построили атомную станцию, когда вся Германия отказалась от атомной энергетики одним махом? В конце концов нас поймут в ЕС, особенно под трендом "зеленой волны". Так что, если Лукашенко думает, что мы шутим — это не шутка.

- В преддверии президентских выборов в Беларуси задерживают активистов, применяют административный ресурс. Что вы думаете об этом?

- Мы ясно понимаем, что белорусский режим является репрессивным, что в течение почти 30 лет он уничтожает белорусское культурное наследие и "белорусскость". Мы помним стремление белорусской интеллигенции в 90-ых годах создать национальное государство. Мы сожалеем, что сейчас в разговорах о Беларуси доминирует вопрос Лукашенко. Думаю, что во время выборов белорусские избиратели найдут для себя ясность — как выбирать. И кого выбирать.