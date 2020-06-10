Активист из Орши: Возле пикетов альтернативных кандидатов стоят толпы 2 10.06.2020, 12:45

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Василий Береснев

Власть сама создала эту ситуацию.

Василий Береснев, один из лидеров Оршанской организации профсоюза, член Совета РЭП, рассказал «Рабочай Салідарнасці», чем живет профорганизация в условиях эпидемии коронавируса и президентской кампании, пишет praca-by.info.

- Ситуация у нас на Оршанщине напряженная, больных много, три больницы работают как инфекционные, Бараньская больница полностью переведена на инфекцию. Информацию власти дают очень неполную, о многом люди узнают друг от друга. Много больных не только среди жителей, но и среди медиков.

Но члены нашей организации пока держатся, больных не имеем. Несмотря на обстоятельства, мы своей работы не прекращаем, хотя сохраняем надлежащие меры безопасности. Два раза в неделю, как надо, встречаемся с людьми в нашей общественной приемной. Члены профкома регулярно звонят членам профсоюзной организации – уточняют состояние здоровья, поддерживают морально, чтобы сохранялся нормальный настрой.

Мы ходили в суд поддержать нашу молодежь, блогеров, которые кормили голубей, но нас так и не допустили. Я написал большую петицию, в ответ сообщили, что это из-за эпидемии.

В судах мы выиграли в мае два дела – Татьяны Горегляд, которую хотели несправедливо лишить материнства, и механизатора сельхозпредприятия Маяк-Высокое Юрия Гута, с которого предприятие незаконно пыталось взыскать деньги. Сейчас ведем еще одно дело по контракту работника Оршанской спецавтобазы.

Сейчас началась избирательная кампания, и большинство членов организации помогают демократическим кандидатам.

Очевидно, что в стране пошел какой-то подъем. Люди больше не верят власти. Целые толпы стоят у нас регулярно возле пикетов демократических кандидатов, ставят свои подписи, и главная мысль у большинстве ‒ только бы не он, скорее бы он ушел.

Конечно, повлияла здесь и экономическая ситуация, а особенно то, что происходит с этим коронавирусом. Люди увидели эту белиберду в подходах к эпидемии, увидели, что их никто не защищает, их просто бросили, не было никаких средств, и врачи сами часто не знали, что делать. Все замалчивалось. Медики скорой помощи даже пытались делать у нас забастовку, потому что их оставили без средств защиты, без доплат.

Таким образом власть сама создала эту критическую ситуацию. Вместо того, чтобы людей подготовить, сделать все для защиты, делали вид, что ничего не происходит. Вот люди и не выдержали. Я полагаю, перемены приближаются.

В общем, мы спокойствия не даем, работаем. Нужно не терять ритм.