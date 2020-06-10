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От коронавируса умер российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин

  • 10.06.2020, 13:10
  • 3,710
От коронавируса умер российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Анатолий Трушкин
Фото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»

Некоторое время он провел на аппарате ИВЛ.

В Москве на 79-м году жизни умер российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Как рассказал РБК сын Никаса Сафронова и друг семьи Лука Затравкин, причиной смерти стали последствия коронавируса. Болезнь длилась около месяца и проходила в тяжелой форме. Часть времени Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ.

По словам Затравкина, Трушкин во время эпидемии находился на самоизоляции, но все равно заразился коронавирусом в начале мая. Он отметил, что сатирик несколько дней не обращался за медицинской помощью. Жена Трушкина Наталья переболела коронавирусом дома, а сам сатирик попал в реанимацию.

«Он звонил три дня назад Никасу Сафронову. Анатолия Трушкина перевили в палату, и никто не ожидал, что его снова отправят в реанимацию. Врачи боролись до последнего, но на сегодняшний день лекарства от этой болезни нет», - сказал Затравкин.

«Ушел пласт русской культуры и сатиры, позитивный герой, любящий отец и муж», - добавил он.

Трушкин родился в 1941 году в Челябинске, куда его семья была эвакуирована из Подмосковья. Окончив МАТИ, он какое-то время работал инженером, однако затем сменил род деятельности. В 33 года Трушкин закончил Литературный институт, устроился редактором на телевидение, а затем начал писать юмористические произведения.

Трушкин сам выступал в различных юмористических программах. Также его рассказы читали Михаил Евдокимов, Ян Арлазоров. Ефим Шифрин, Владимир Винокур.


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