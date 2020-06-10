Стало известно, когда в Литве отменят карантин 10.06.2020, 14:30

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Однако запрет на въезд в страну иностранцев из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией остается в силе.

Карантин в Литве отменят с 17 июня, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Саулюс Сквернялис, пишет «Новая газета Балтия».

Глава правительства отметил, что часть ограничений сохранится: в частности, запрет на въезд в страну иностранцев из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, ограничения на проведение мероприятий в закрытых и открытых пространствах, требования безопасности в медицинских учреждениях.

«Мы все-таки рекомендуем носить маски: хотя бы в тех местах, где много людей, где больше риска подхватить инфекцию. Конечно, мы должны продолжать тщательно следовать гигиеническим требованиям, избегать лишних контактов, встреч», — добавил премьер-министр.

Карантин в связи с коронавирусом был введен в Литве с 16 марта.