В офис «Белгазпромбанка» пришли сотрудники ДФР 55 11.06.2020, 10:44

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Фото: onliner.by

(обновляется) Обыск также проходит у людей, связанных с Виктором Бабарико.

В головной офис «Белгазпромбанка», который до выдвижения в президенты 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, пришли сотрудники ДФР. Об этом tut.by рассказал сотрудник банка.

— Чтобы проходил обыск, я не видел, но люди в масках, у которых на форме написано ДФР, — да, они тут есть, — сказал журналистам начальник отдела спецпроектов, благотворительной и спонсорской помощи «Белгазпромбанка» Сергей Приемко.

ДФР Беларуси заявил «Радыё Свабода», что против «Белгазпромбанка» начали уголовное дело по обвинению в «уклонении от уплаты налогов».

Пресс-служба Комитета госконтроля сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере» и ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере»

Фигуранты дела — бывшие и действующие сотрудники банка. Виктор Бабарико по делу не проходит.

Виктор Бабарико рассказал журналистам что в штабе инициативной группы все спокойно.

— Ни у наших сотрудников, ни у наших членов группы ничего такого не происходит. Знаю, что обыск проходит у людей, непосредственно связанных со мной. Но они не сотрудники банка, просто мои друзья, они могут знать тех, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Но фамилий ведь мы не знаем, кто проходит по делу. Это лишь мое предположение, — сказал Виктор Бабарико.

— Сколько таких людей, у которых проходит обыск?

— Пока один.

Отметим, что Виктор Бабарико практически не высказывался о задержаниях активистов и представителей инициативных групп других потенциальных кандидатов в президенты.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что нужно «прошерстить пузатых буржуев».