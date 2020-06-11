Эстония столкнулась с избытком жилья 1 11.06.2020, 11:06

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В стране резко выросло число свободных квартир.

В крупнейших городах Эстонии резко увеличились объемы предложения съемного жилья. Рост числа доступных объектов обусловлен сокращением туристического потока на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ERR (перевод - lenta.ru).

Страна столкнулась с избытком съемного жилья из-за того, что внезапно свободными оказались квартиры, которые ранее сдавались посуточно — теперь их предлагают «долгим» арендаторам. Увеличившееся предложение оказывает сильное давление на стоимость аренды недвижимости.

В мае число доступных в столичном Таллине съемных квартир достигло 3,5 тысячи. Год назад этот показатель был равен 2 тысячам, то есть предложение выросло на 75 процентов. На этом фоне ставки аренды снизились в годовом исчислении на 7 процентов — с 11,7 евро до 10,9 евро за квадратный метр в месяц. С января падение цен составило 11 процентов.

Сокращение стоимости аренды жилья наблюдается и в других городах Эстонии, популярных среди туристов, — Тарту, Пярну и Нарве.

В середине мая в Эстонии заявили о победе над коронавирусом. Ранее власти стран Балтии договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран.