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Автор лозунга «Стоп таракан!» рассказала, как он пришел ей в голову

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  • 12.06.2020, 13:47
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Автор лозунга «Стоп таракан!» рассказала, как он пришел ей в голову
Фото: racyja.com

Людмила Борейко рассказала сказку Чуковского на стриме Сергея Тихановского.

"Стоп, таракан, Но пасаран!"- слоган команды Тихоновских стал известен на всю Беларусь. А возник он, как сказал Сергей Тихановский, после встречи с женщиной из Глубокого. Именно жительница этого города рассказала сказку Чуковского о таракане в своей речи в стриме Тихановского о жизни в Беларуси, сообщает "Радыё Рацыя".

Эту сказку вспомнила пенсионерка из глубокого Людмила Борейко, она рассказала, почему использовала ее в своей речи:

- Не было у меня цели унизить Лукашенко. Однако мне вспомнилась эта сказка, потому что она характеризует все наше правительство, все боятся одного человека, что бы он не говорил, как бы не оскорблял всех и весь народ в том числе. Угрожал, а все стояли, опустив головы и боялись что-то сказать. Именно так же происходило и в сказке. И как лозунг есть в Беларуси "Жыве Беларусь!", так есть и лозунг "Стоп таракан!".

Людмила Борейко является волонтером команды Тихановских. Она стала известной на всю Беларусь благодаря Сергею Тихановскому, который записал ее высказывание о жизни в Беларуси. Этот ролик набрал более миллиона просмотров.


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