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Власти хотят, чтобы «Белгазпромбанк» возглавила Надежда Ермакова

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  • 12.06.2020, 14:24
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Власти хотят, чтобы «Белгазпромбанк» возглавила Надежда Ермакова
Надежда Ермакова

Два заместителя председателя правления банка задержаны.

Как сообщает источник Office Life, сегодня в «Белгазпромбанке» идет заседание правления. Два заместителя председателя правления задержаны. Требование властей — поставить Надежду Ермакову во главе «Белгазпромбанка»

Клиенты банка с утра 12 июня жаловались на неработающий интернет-банк «Белгазпромбанка», нет доступа ко всем операциям. Сотрудники банка обещают все восстановить.

Сама Надежда Ермакова заявила nn.by, что занять пост председателя правления Белгазпромбанка ей предлагал сам банк.

О 67-летней Надежде Ермаковой известно, что она уроженка Могилевской области, выпускница БГЭУ, заслуженный экономист страны.

Работала управляющим отделения Белагропромбанка в Шклове, председателем правления АСБ «Беларусбанк», председателем правления Нацбанка. Надежда Ермакова была членом так называемого совета республики.


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