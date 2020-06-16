Рада БНР: Лукашенко не имеет права выдвигать свою кандидатуру 4 16.06.2020, 12:05

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В Беларуси надо немедленно освободить всех задержанных активистов и провести честные выборы.

Рада Белорусской Народной Республики потребовала немедленного освобождения всех задержанных в Беларуси активистов и проведения открытых и справедливых демократических перевыборов на всех уровнях власти.

В своем заявлении Рада Белорусской Народной Республики требует «немедленного освобождения всех незаконно задержанных лиц, включая Павла Северинца, Николая Статкевича, Эдуарда Пальчиса, Сергея Тихановского, Николая Масловского, Владимира Цыгановича, Максима Винярского, Николая Кочурца».

Рада БНР убеждена, что «аресты, обыски, разгон митингов в поддержку кандидатов, альтернативных Лукашенко, являются нарушением общепринятых демократических стандартов, а также действующего законодательства Республики Беларусь.

На сегодняшний день, говорится в заявлении, в Беларуси нет условий для свободных и демократических выборов, и Лукашенко «не имеет законного права выдвигать свою кандидатуру».

«Рада БНР призывает международное сообщество оказать всевозможное давление на власти Республики Беларусь для обеспечения защиты прав человека, верховенства закона и демократии в Беларуси», - говорится в заявлении.