Владимир Непомнящих: Белорусам нужна Площадь, как в Армении 11 16.06.2020, 12:17

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Лукашенко должен снять свою кандидатуру и уйти в отставку.

"Кандидат протеста" Владимир Непомнящих в интервью "Еврорадио" заявил, чтоа революция — это прогресс, движение вперед. А не что-то плохое, как нас хотят убедить.

"Площадь" — как в Армении

— Я, как кандидат протеста, стою в пикетах и призываю людей: если Лукашенко не снимет свою кандидатуру а Ермошина не уйдет в отставку — бойкотировать "выборы", не ходить. Тем более сейчас есть уважительная причина — коронавирус. А если "выборы" пройдут и народ поймет, что это сфальсифицировано, надо идти на "Площадь". Если нас много выйдет — я более чем уверен, что милиция встанет на сторону народа. Далеко не надо ходить: Армения — живой пример. Люди вышли, постояли неделю — власть сменилась без единого выстрела и без единой капли крови.

Люди копают картошку лопатами — это маразм

— Силовики же тоже из народа. У них что, жены находятся в хороших условиях, дети? У них тоже дети думают, куда свинтить подальше — в Польшу ту же, cтраны Балтии, где лучшая жизнь. Что мы, не понимаем что ли, во что Александр Григорьевич за 26 лет превратил процветающую страну? Я не утрирую — среди республик бывшего СССР Беларусь была на высоте: и потенциал, и технологии. А что сейчас? Сохранил на заводах токарные станки с 90-х, где руками надо гайки крутить. Картошку люди копают лопатами! Это маразм.

Тренером по хоккею

— После "Площади" найдутся активисты, грамотные люди: тот же Статкевич, Тихановский. Найдем, кого поставить руководить страной. Главное, чтобы Лукашенко ушел в отставку. Предлагаю назначить его тренером сборной по хоккею — я не кровожадный. А то говорят, что Непомнящих тут крови хочет. Я крови не хочу.

Нигде не найти правды

— Я не богатый, не бедный — я нормальный. Мог бы сидеть, извиняюсь, ковыряться в носу и ни на что не обращать внимания. Но я не могу, когда мои соседи живут плохо. Поэтому делаю то, что в моих силах. Мне не стыдно детям смотреть в глаза, внукам и соседям. Да, я страдаю, да мне и пальцы ломали, и шею выворачивали, и нигде правды не найти. Как можно жить в стране, где не найти правды?

— Меня многие обвиняют, что я слишком старый [Владимир Непомнящих родился в 1952 году. — прим.]. Но если бы я в этом возрасте попал "туда", я бы при всем моем желании не сидел бы 26 лет. От силы посидел бы год и ушел. Но за этот год я бы отменил все декреты и указы, делающие белорусский народ рабами, вернул бы Конституцию 1994 года и доработал бы ее в соответствии с нынешним временем, разогнал бы теперешний парламент, открыл бы архивы, упразднил бы должность президента. ОМОН, который избивает людей, КГБ, которое направляет на это, признал бы преступными организациями. А работников судов, прокуратур — участниками преступных организаций, и в отношении них провел бы люстрацию. Все чиновники, единожды соврамши, должны были бы уйти в отставку.

Революция — это хорошее слово

— Я ни разу не сказал, что хочу пролить кровь. Если кто и прольет кровь — то это Лукашенко. А революция — это хорошее слово. Это прогресс, движение вперед. А нам вбивают в мозги, что это плохо.