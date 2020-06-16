C 17 июня ношение масок в Литве станет необязательным 16.06.2020, 12:29

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Однако даже после отмены карантина сохранится ряд ограничений.

С 17 июня ношение масок в общественных местах будет необязательным, передает Delfi.

В то же время представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис порекомендовал людям не отказываться от них.

«После окончания карантина маски надевать необязательно, однако мы настоятельно рекомендуем продолжать их носить, если вы чувствуете, что это необходимо ради окружающих вас людей или, если вы хотите обезопасить себя и окружающих», — отметил он.

С 17 июня Литва отменяет введенный в связи с распространением коронавируса карантин по решению правительства. Режим карантина действовал с 16 марта и постепенно ослаблялся с 27 апреля. Однако даже после отмены карантина сохранится ряд ограничений.