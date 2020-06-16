«Знакомая из банка советует срочно снимать все вклады и закупаться наличной валютой» 17 16.06.2020, 14:42

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Финансовая система Беларуси - на пороге грандиозного шухера?

Читатель телеграм-канала "Баста!" рассказал о последствиях преследования белорусскими властями банков с иностранным капиталом.

"Знакомая работает в банковской сфере, - пишет он. - Советует срочно снимать все вклады и закупаться наличной валютой. Говорит, что вся финансовая система Беларуси - на пороге грандиозного шухера.

Уже существующий кризис сильно усугубился тем, что сейчас идет преследование иностранных банков, деятельность которых фактически парализована. Это бьет по всей банковской системе страны. Вероятна девальвация и замораживание вкладов. Люди опять потеряют деньги".

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