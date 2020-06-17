Ученые подтвердили: молодость можно купить 5 17.06.2020, 18:16

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Ученые изучили, как деньги влияют на здоровье людей.

Ученые из Университетского колледжа Лондона почти десять лет изучали 5000 британцев в возрасте от 52 лет и более разного достатка. Они поделили их на четыре группы: к самым богатым отнесли тех, чье состояние в среднем составляло более $830 000; у состоятельных в среднем было на счетах $310 000; у третьей группы — около $180 000; у самых бедных — $32 000.

Исследователи выбрали состояние как основной индикатор финансового положения для пожилых людей, потому что в этом возрасте он точнее определяет уровень благосостояния, чем образование, занятость или доход, пишет hightech.plus.

Результаты показали, что спустя примерно восемь лет те, кто принадлежал к последней группе, стали отмечать быстрое ухудшение физического состояния, когнитивных способностей, эмоционального благополучия и социальных навыков. У них ослабевала память и ухудшалась речь, замедлялась походка, сила рук, зрение и слух.

К примеру, снижение скорости ходьбы оказалось на 38% больше среди самых бедных, по сравнению с группой самых обеспеченных. Проблемы со зрением отметили 16% участников из четвертой группы, а в первой их было 10%.

Самые состоятельные пожилые люди сохранили все свои социальные связи на протяжении эксперимента, тогда как самые бедные растеряли часть связей и тратили на общение меньше времени. Кроме того, они чаще жаловались на симптомы депрессии.

Авторы перечисляют ряд факторов, которые позволяют состоятельным людям стареть медленнее — это доступ к культурным ресурсам и спортзалам, а также частый отдых на природе. Кроме того, на протяжении жизни они испытывают меньше стресса и реже подвергаются воздействию загрязнений окружающей среды.

По мнению корейских ученых, возраст — это то, на сколько ты себя чувствуешь. Они выяснили, как психологический возраст связан с процессами старения организма. Оказалось, что люди, которые чувствовали себя моложе своего возраста, лучше справлялись с тестами на память и реже жаловались на депрессии.