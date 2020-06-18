«Алло, Лукашенко! Очнись наконец»: открытое письмо из Полесской глубинки 6 18.06.2020, 9:55

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Фото: Reuters

Диктатору предложили снять свою «кандидатуру» прямо сейчас.

Открытое письмо из Полесской глубинки «Саше 3%» опубликовала в «Фейсбуке» жительница Мичуринска Светлана Светогор.

«Алло, Лукашенко! Очнись наконец

В оппозиции к тебе - твой народ, ветры дуют со всех уголков Беларуси. Не прикрывайся народом - именно он, твой народ, который тебя поит и кормит и оплачивает все твои дорогие игрушки, кричит во все горло БАСТА! НАДОЕЛО!

Нет сил терпеть твои пустые обещания.

Нет сил терпеть чванство чиновников.

Нет сил выживать ВОПРЕКИ всем твоим усилиям, потому что все, чего люди добиваются в этой стране - это ВОПРЕКИ, а не благодаря твоей политике и системе.

Нет сил терпеть вранье, возведенное в абсолют.

Все имеет свои границы, памяркоўнасць и терпение белорусов - не исключение, если на протяжение 26 лет тебе затыкают рот и всячески промывают мозг, убеждая, что черное - это белое, а дважды два - пять.

Те, кто сегодня ставят свои подписи за ВСЕХ КАНДИДАТОВ, ТОЛЬКО НЕ ЗА ТЕБЯ - не получают за это деньги, они готовы отдать пенсию, зарплату, премию, только бы ты не выдвигался.

Будь добр, сними свою кандидатуру, тот миллион с гаком подписей, собранный за тебя при помощи шантажа, угроз, посулов и административного ресурса, ничего, кроме смеха, не вызывает.

Уже сейчас сельсоветских подневольных подписчиков за «нынедействующего» люди гонят со двора ср...ой метлой.

Отцепи уже свои посиневшие пальцы от трона и свали восвояси.

Позволь нам провести выборы без тебя.

Спустись уже со своего «Олимпа» и посмотри вокруг.

Люди вышли, потому как у них сейчас единственная возможность высказаться, других возможностей высказывать свое МНЕНИЕ и БОЛЬ у них нет.

А Тихановский, которого ты так боишься и всячески прессуешь - лишь транслятор, он дал людям возможность высказать все, что накипело».