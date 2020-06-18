Беларусь вышла на второе место в мире по потреблению российского газа 2 18.06.2020, 10:42

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Фото: ТАСС

Другие страны сократили его потребление.

Беларусь пока так и не добилась в переговорах с «Газпромом» уступок по цене на российский газ. Но, сохраняя достаточно приличные объемы его импорта, переместилась на вторую строчку в мире по его потреблению, пишет zautra.by.

В первом квартале этого года Беларусь опередила Италию и уступает теперь только Германии.

Согласно опубликованному 17 июня квартальному отчету «Газпрома», в январе-марте этого года в Беларусь было поставлено 5,174 млрд куб. метров топлива. Это почти на 11% меньше, чем было в аналогичный период 2019 года.

Но другие крупные импортеры сократили потребление российского газа куда более значительно.

Германия уменьшила импорт на 23%, Италия – на 18%, Турция – на 16%.

Великобритания в начале этого года купила «газпромовского» газа на 55% меньше, чем годом раньше. Она вообще выбыла из топ-10 крупнейших покупателей газа из России, уступив место Казахстану.

Литва за счет ввоза сжиженного продукта уменьшила его потребление в 8,2 раза (до мизерных 0,082 млрд. кубов), а Украина вообще отказалась от поставок голубого топлива из России.

Ряд стран все же увеличили импорт (Нидерланды, Польша, Словакия, Казахстан). Однако в целом поставки «Газпрома» в бывшие республики СССР сократились почти на 18% (до 8,939 млрд. куб. метров), в Европу – примерно на 19% (до 40,034 млрд. куб. м.).

Согласно данным «Газпрома», Беларусь обошла по объемам закупок газа Италию, занимавшую по итогам 2019 года второе место после Германии. А потребности самой мощной экономики Европы сегодня превышают потребление российского газа в нашей стране всего в два раза.

В отчете «Газпрома» не указываются финансовые показатели, включая цены за тысячу кубометров для отдельных стран и полученные доходы. Но такие данные опубликовал по Беларуси Национальный статистический комитет.

В первом квартале Беларусь заплатила за полученные 5 173,4 млрд. кубов 672,8 млн. долларов. Арифметически это получается примерно 130 долларов за тысячу кубов — даже выше 127 долларов за 1 тыс. кубометров, вокруг которых с прошлого года ведется спор с «Газпромом» (Минск настаивает на цене 111 долларов).