Павел Северинец вскрыл вены в знак протеста против пыток 31 18.06.2020, 11:51

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Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

(обновляется) Об этом стало известно во время сегодняшнего «суда» над политиком.

Один из лидеров оппозиции Павел Северинец, находясь в тюрьме, вскрыл себе вены, протестуя против пыток в отношении политзаключенных. Об этом стало известно во время сегодняшнего «суда» над политиком, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Я на суде над Павлом Северинцем. Суд идет по скайпу. Павел заявил, что находится в карцере ИВС в бесчеловечных условиях. Сказал, что в знак протеста против пыток его и других политических, находящихся там же, пришлось вскрыть вены», - написал Алексей Шеин, друг Павла, который сейчас также находится на суде.

Рассмотрение очередного административного дела против Павла Северинца началось в 11:00 в суде Фрунзенского района Минска.

Политика в суд не доставили, рассмотрение дела проходит через Skype-конференцию. В начале заседания Павел показал свою руку, на которой были заметны порезы.

«Я порезал руку в знак протеста. Меня держат в карцере 10 дней без воды и необходимых вещей!» — пояснил политик.

Кроме этого, Северинец заявил ходатайство о ведении процесса по-белорусски, а также отвод судье и секретарю, ссылаясь на то, что независимого суда не существует и людей судят незаконно, сообщает сайт spring96.org.

Суд удалился на перерыв для принятия решения.

После перерыва судья вынес постановление о том, что не находит оснований для отвода суда.

Павел Северинец заявил еще одно ходатайство: освободить его, так как условия содержания являются нечеловеческими.

«Могу отвечать на вопросы, если буду на свободе», — сказал Павел Северинец.

«Вы удерживаетесь по другому делу», — отказал судья.

Пришедшие на судебное заседание Павла Северинца

Фото: spring96.org

Ранее на этой неделе наказанные административным арестом активисты заявляли о пытках в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович рассказал журналистам, что у заключенных отбирают матрасы, запрещают лежать, на пол камеры каждый день выливают ведро с хлоркой, причем льют на личные вещи.

Денис Урбанович также рассказал, что пытками в эти дни руководили не милиционеры, а неизвестные сотрудники в штатском.

По словам Дениса Урбановича, с Павлом Северинцем и другими политическими активистами обращаются особенно жестко. Павла Северинца били по ногам, отобрали Библию и поместили в холодный карцер.

Охранники и люди в штатском избивали также координатора «Европейской Беларуси» Максима Винярского, который объявил голодовку.

Денис Урбанович также рассказал о жестоком обращении с общественной активисткой Ольгой Николайчик.